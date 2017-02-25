Фильм про Димаша Кудайбергенова снимут китайские журналисты

«За это время они должны снять фильм о нашей семье, планируется съёмка в школе и музыкальном колледже, где учился Димаш, также китайцы хотят побывать в спортивной школе, где наш сын занимался таэквондо», — рассказала Светлана Айтбаева.

Димаш Кудайбергенов и китайская съёмочная группа прилетят в Актобе всего на пару дней. Об этом сообщает местное издание «Мой город» со ссылкой на маму певца Светлану Айтбаеву.

По словам мамы певца, журналисты из Китая поедут также на ипподром, где снимут Димаша на коне, так как китайские поклонники дали ему прозвище «Қазақтың қанаты».

Прилёт Димаша Кудайбергенова в Актобе запланирован на вечер 25 февраля. Известно, что с ним хочет встретиться аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев. В аэропорту певца будут встречать его поклонники и друзья.

«Это не молодежные организации. Это мы сами инициируем. Хотим показать, что и в Казахстане, по крайней мере, в родном для Димаша городе Актобе у него множество фанатов», — говорит активист Ербол Шыма.

После съёмок очередного этапа в китайском конкурсе Singer-2017 Димаш Кудайбергенов, как ранее сообщалось, прилетел на родину. В аэропорт Астаны встретить певца пришли лишь несколько фанатов — молодёжь из числа оралманов из Китая.

Сегодня, 25 февраля, в эфир выйдет запись шестого этапа конкурса, в котором Димаш Кудайбергенов завоевал первое место. Он исполнил «Adagio», аккомпанируя себе на рояле. А 23 февраля на седьмом этапе казахстанский певец представил песню «Дайдидау» и занял третье место. В эфире этот этап покажут 4 марта.