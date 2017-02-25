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15:26 (мск), источник: Informburo.kz

Фильм про Димаша Кудайбергенова снимут китайские журналисты

В Актобе ожидают возвращение Димаша Кудайбергенова из Астаны. В столицу певец прибыл ранее из Китая, где принимает участие в конкурсе I am Singer-2017.

Источник: Informburo.kz

Димаш Кудайбергенов и китайская съёмочная группа прилетят в Актобе всего на пару дней. Об этом сообщает местное издание «Мой город» со ссылкой на маму певца Светлану Айтбаеву.

«За это время они должны снять фильм о нашей семье, планируется съёмка в школе и музыкальном колледже, где учился Димаш, также китайцы хотят побывать в спортивной школе, где наш сын занимался таэквондо», — рассказала Светлана Айтбаева.

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По словам мамы певца, журналисты из Китая поедут также на ипподром, где снимут Димаша на коне, так как китайские поклонники дали ему прозвище «Қазақтың қанаты».

Прилёт Димаша Кудайбергенова в Актобе запланирован на вечер 25 февраля. Известно, что с ним хочет встретиться аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев. В аэропорту певца будут встречать его поклонники и друзья.

«Это не молодежные организации. Это мы сами инициируем. Хотим показать, что и в Казахстане, по крайней мере, в родном для Димаша городе Актобе у него множество фанатов», — говорит активист Ербол Шыма.

После съёмок очередного этапа в китайском конкурсе Singer-2017 Димаш Кудайбергенов, как ранее сообщалось, прилетел на родину. В аэропорт Астаны встретить певца пришли лишь несколько фанатов — молодёжь из числа оралманов из Китая.

Сегодня, 25 февраля, в эфир выйдет запись шестого этапа конкурса, в котором Димаш Кудайбергенов завоевал первое место. Он исполнил «Adagio», аккомпанируя себе на рояле. А 23 февраля на седьмом этапе казахстанский певец представил песню «Дайдидау» и занял третье место. В эфире этот этап покажут 4 марта.

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