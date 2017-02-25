Выдержат ли кишиневские «хрущевки» сильное землетрясение
Насколько сейсмоустойчивы дома, построенные во времена правления Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, и выдержат ли они очередные сильные подземные толчки.
Насколько сейсмоустойчивы дома, построенные во времена правления Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, и выдержат ли они очередные сильные подземные толчки.
КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik, Андрей Петрик. В конце 50-х, начале 60-х годов массовое жилищное строительство, развернутое по инициативе тогдашнего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, захлестнуло всю огромную страну. От Сахалина до Калининграда, от Мурманска до Сочи, от Таллина до
Лишенные, как модно было говорить тогда, «архитектурных излишеств», выполненные в стиле функционализма, а говоря проще панельной или блочной коробки, они стали весомым решением жилищной проблемы, дали городским людям возможность навсегда забыть о коммуналках. Конечно, сейчас эти жилища кажутся не очень совершенными в плане метража и планировки квартир. Многие могут обвинить архитекторов, их проектировавших, в том, что комнаты напоминают пеналы, а в коридоре можно пройти только одному человеку.
Не стала исключением в триумфальном шествии «коммуналок по Советскому Союзу и Молдова. Тогда четырех и пятиэтажные дома строились во всех главных городах и в ряде райцентров республики. В Кишиневе «хрущевки» прочно обосновались в районе нижней Рышкановки и на ряде улиц Ботаники.
Однако срок эксплуатации этих строений уже более, чем в двое исчерпан, ведь советский индивидуальный «жилищный рай» планировался на 25 лет, а «хрущевки» верой и правдой служат своим хозяевам более пятидесяти лет.
Мы решили выяснить: насколько сейсмоустойчивы эти «просроченные» здания и выдержат ли они очередной удар карпатского землетрясения? Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik дал директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ.
«Землетрясение магнитудой в 5 баллов по шкале Рихтера эти дома выдержат. Если же произойдут
С тех пор, когда в Молдове было зарегистрировано самое сильное землетрясение, прошло более 30 лет. И сейчас, по словам эксперта, сложно сказать устоят ли эти ветераны советского индивидуального жилстроя перед очередными мощными толчками. Профилактической мерой, позволяющей избежать возможной катастрофы, по мнению Игоря Никоарэ, станет паспортизация всех зданий столицы, в том числе и «хрущевок», с целью определения их эксплуатационной изношенности и сейсмоустойчивости.
«Совместно с Государственной строительной инспекцией необходимо оценить состояние этих зданий. Помимо того, что эти здания обветшали и превысили срок своей эксплуатации, внутри этих домов были произведены перепланировки, зачастую ни с кем не согласованные. Более того, к таким зданиям, как правило, люди делали пристройки. Неизвестно, как поведут себя такие обветшалые дома с пристройками в случае сильного землетрясения», — резюмировал эксперт.