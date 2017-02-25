Выдержат ли кишиневские «хрущевки» сильное землетрясение

Лишенные, как модно было говорить тогда, «архитектурных излишеств», выполненные в стиле функционализма, а говоря проще панельной или блочной коробки, они стали весомым решением жилищной проблемы, дали городским людям возможность навсегда забыть о коммуналках. Конечно, сейчас эти жилища кажутся не очень совершенными в плане метража и планировки квартир. Многие могут обвинить архитекторов, их проектировавших, в том, что комнаты напоминают пеналы, а в коридоре можно пройти только одному человеку.

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik, Андрей Петрик. В конце 50-х, начале 60-х годов массовое жилищное строительство, развернутое по инициативе тогдашнего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, захлестнуло всю огромную страну. От Сахалина до Калининграда, от Мурманска до Сочи, от Таллина до Алма-Аты были построены тысячи таких домов.

Не стала исключением в триумфальном шествии «коммуналок по Советскому Союзу и Молдова. Тогда четырех и пятиэтажные дома строились во всех главных городах и в ряде райцентров республики. В Кишиневе «хрущевки» прочно обосновались в районе нижней Рышкановки и на ряде улиц Ботаники.

Однако срок эксплуатации этих строений уже более, чем в двое исчерпан, ведь советский индивидуальный «жилищный рай» планировался на 25 лет, а «хрущевки» верой и правдой служат своим хозяевам более пятидесяти лет.

Мы решили выяснить: насколько сейсмоустойчивы эти «просроченные» здания и выдержат ли они очередной удар карпатского землетрясения? Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik дал директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ.

«Землетрясение магнитудой в 5 баллов по шкале Рихтера эти дома выдержат. Если же произойдут какие-то катастрофические подземные толчки, вот тут ситуация более спорная. Эти дома показали себя неплохо, выдержав землетрясения 1977 и 1986 годов. Так, после сильного землетрясения 1986 года, “хрущевки” не вошли в категорию зданий, признанных аварийными в результате подземных толчков», — отметил собеседник.

С тех пор, когда в Молдове было зарегистрировано самое сильное землетрясение, прошло более 30 лет. И сейчас, по словам эксперта, сложно сказать устоят ли эти ветераны советского индивидуального жилстроя перед очередными мощными толчками. Профилактической мерой, позволяющей избежать возможной катастрофы, по мнению Игоря Никоарэ, станет паспортизация всех зданий столицы, в том числе и «хрущевок», с целью определения их эксплуатационной изношенности и сейсмоустойчивости.

«Совместно с Государственной строительной инспекцией необходимо оценить состояние этих зданий. Помимо того, что эти здания обветшали и превысили срок своей эксплуатации, внутри этих домов были произведены перепланировки, зачастую ни с кем не согласованные. Более того, к таким зданиям, как правило, люди делали пристройки. Неизвестно, как поведут себя такие обветшалые дома с пристройками в случае сильного землетрясения», — резюмировал эксперт.