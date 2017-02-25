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21:03 (мск), источник: АиФ Новосибирск

На сибирской снегоплавильне стоит двухэтажный сугроб

Власть пока не может дать комментарий о сложившейся ситуации.

Источник: Аргументы и факты

В конце 2016 года в Новосиирске заработала новая снегоплавильная станция по улице Широкая. Сначала жители Ленинского района страдали от шума по ночам, теперь опасаются, что весной их затопят грязевые потоки предприятия — гигантское скопление снега видно издалека, несмотря на высокий забор.

Источник: Аргументы и факты

«Конечно, говорили, что сугроб переплавят, но это серо-чёрное месиво пока никуда не делось, а только растёт, — жалуется Кристина Юдина, жительница Ленинского района. — Устроили свалку, а нам теперь с ней жить. Жильцы Ленинского района, бояться, что с приходом плюсовой температуры, потоки воды размоют улицу и близстоящую остановку «Дюканова». Пока власти не комментируют сложившуюся проблему.

Источник: Аргументы и факты

В свою очередь, владелец предприятия Иван Колпаков заверяет: «Ни одна снежинка не попадёт за его пределы. Весь снег будет ликвидирован, а все беспокойства напрасны».

Источник: Аргументы и факты

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