На сибирской снегоплавильне стоит двухэтажный сугроб
Власть пока не может дать комментарий о сложившейся ситуации.
Власть пока не может дать комментарий о сложившейся ситуации.
В конце 2016 года в Новосиирске заработала новая снегоплавильная станция по улице Широкая. Сначала жители Ленинского района страдали от шума по ночам, теперь опасаются, что весной их затопят грязевые потоки предприятия — гигантское скопление снега видно издалека, несмотря на высокий забор.
«Конечно, говорили, что сугроб переплавят, но это
В свою очередь, владелец предприятия Иван Колпаков заверяет: «Ни одна снежинка не попадёт за его пределы. Весь снег будет ликвидирован, а все беспокойства напрасны».
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