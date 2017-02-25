NASA опубликовало уникальный снимок поверхности Марса

Но самый удивительный вывод ученых заключается в том, что под горными породами может скрываться вода, поисками которой на Марсе NASA занимается вот уже два года.

На основе этого и других снимков «красной планеты» исследователи сделали вывод, что большая часть поверхности планеты покрыта мелкодисперстными материалами, но под ними, по мнению ученых, могут скрываться скальные породы с ценными минералами.

Напомним, что в начале февраля «РГ» сообщала, что ученые из Тринити-колледжа Дублина (Ирландия) обнаружили на Марсе участок, который в прошлом периодически затопляло водой. Открытие было сделано при изучении снимков, полученных с орбиты. На территории древней долины был найден грунт, который по структуре похож на поверхность земной пустыни Намиб.

Еще более загадочными стали снимки, сделанные марсоходом Curiosity и опубликованные NASA. По мнению уфологов, на них можно разглядеть на поверхности Марса обломки летающей тарелки и останки двух тел неизвестных существ.

Добавим к этому, что марсоход Curiosity был запущен 26 ноября 2011 года, а поверхности «красной планеты» его колеса коснулись 6 августа 2012 года. Всего марсоход прошел уже свыше 15 километров по Марсу.