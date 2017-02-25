NASA опубликовало уникальный снимок поверхности Марса
Ученые американского космического агентства NASA опубликовали на официальном сайте агентства уникальный снимок поверхности Марса.
Ученые американского космического агентства NASA опубликовали на официальном сайте агентства уникальный снимок поверхности Марса.
На основе этого и других снимков «красной планеты» исследователи сделали вывод, что большая часть поверхности планеты покрыта мелкодисперстными материалами, но под ними, по мнению ученых, могут скрываться скальные породы с ценными минералами.
Но самый удивительный вывод ученых заключается в том, что под горными породами может скрываться вода, поисками которой на Марсе NASA занимается вот уже два года.
Напомним, что в начале февраля «РГ» сообщала, что ученые из
Еще более загадочными стали снимки, сделанные марсоходом Curiosity и опубликованные NASA. По мнению уфологов, на них можно разглядеть на поверхности Марса обломки летающей тарелки и останки двух тел неизвестных существ.
Добавим к этому, что марсоход Curiosity был запущен 26 ноября 2011 года, а поверхности «красной планеты» его колеса коснулись 6 августа 2012 года. Всего марсоход прошел уже свыше 15 километров по Марсу.