Японские ученые считают недостаток сна причиной ожирения

ТОКИО, 25 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Люди, которые испытывают регулярный недостаток сна, больше склонны к ожирению, чем те, кто спит необходимое количество часов в сутки. К такому выводу пришли японские специалисты из Университета Васэда и компании Kao Corp., сообщает The Asahi Shimbun.

В проведенном ими исследовании приняли участие две группы здоровых мужчин в возрасте 23−25 лет. Каждый из них в течение трех дней находился в отдельной комнате, специально оборудованной для того, чтобы врачи могли легко измерить уровень метаболизма.

Члены первой группы в течение трех дней спали по 7 часов в сутки, второй — в два раза меньше. При этом всем участникам эксперимента давали одинаковое количество еды в течение дня и регулярно спрашивали о том, ощущают ли они чувство голода.

Спустя три дня у обеих групп мужчин измерили количество гормонов, отвечающих за контроль аппетита, и оказалось, что недостаток сна привел к их сокращению сразу на 10%. Наиболее сильно это проявлялось в поздние часы перед сном — именно в это время чувство голода у недосыпающих мужчин особенно обострялось. Из-за того, что они продолжали бодрствовать, им требовалось больше энергии.

Вместе с тем состояние их организма пришло в норму спустя всего день, когда им удалось поспать 7−8 часов.

«Связь между сном, физической активностью и количеством потребляемой пищи действительно очень сильная. При недостатке сна чаще хочется есть, при этом организм продолжает расходовать такое же количество энергии, что и раньше. В итоге это становится одной из причин ожирения», — пояснил профессор Сунао Утида из Университета Васэда.