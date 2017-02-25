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16:04 (мск), источник: Мослента

В первый день весны в Москве потеплеет до плюс 7 градусов

Синоптики обещают облачную погоду и небольшой дождь.

Источник: РИА "Новости"

В первый день весны в Москве потеплеет до плюс 7 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Солнца синоптики не обещают — будет облачно, днем пройдет небольшой дождь.

Потепление начнется уже с последних дней февраля.

В Гидромецентре пообещали, что в последний день зимы температура будет держаться на 1−3 градуса выше ноля, в ночь на 1 марта возможны небольшие заморозки до минус 4 градусов и осадки.

В целом февраль 2017 года оказался теплее климатической нормы. Средняя фактическая температура достигла минус 5,3 градуса, в то время как норма составляет 6,7. По осадкам этот месяц пока не превысил среднемноголетние показатели: норма для февраля составляет 36 миллиметров, пока в Москве выпало только 32 миллиметра.

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