В первый день весны в Москве потеплеет до плюс 7 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

В Гидромецентре пообещали, что в последний день зимы температура будет держаться на 1−3 градуса выше ноля, в ночь на 1 марта возможны небольшие заморозки до минус 4 градусов и осадки.

В целом февраль 2017 года оказался теплее климатической нормы. Средняя фактическая температура достигла минус 5,3 градуса, в то время как норма составляет 6,7. По осадкам этот месяц пока не превысил среднемноголетние показатели: норма для февраля составляет 36 миллиметров, пока в Москве выпало только 32 миллиметра.