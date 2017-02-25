Павел Колобков оценил готовность стадиона «Фишт»
В Сочи министр спорта РФ Павел Колобков оценил готовность стадиона «Фишт» к проведению мировых футбольных соревнований.
В Сочи министр спорта РФ Павел Колобков оценил готовность стадиона «Фишт» к проведению мировых футбольных соревнований.
Спортивный объект он осмотрел в сопровождении
Для обеспечения проведения всемирных турниров по футболу завершена реконструкция спортивной арены. Выполнены работы по укреплению покрытия игрового поля, ремонту нереконструируемой части объекта. Поставка спортивного оборудования, мониторов и оборудования для футбольного поля обеспечена в полном объеме.
Павел Колобков отметил, что стадион находится в высокой степени готовности к проведению всех запланированных матчей. Также он подчеркнул, что важно подключить к работе профессионалов, которые будут эксплуатировать стадион. Министр спорта выразил уверенность, что Краснодарский край справится с поставленными задачами.
28 марта на «Фиште» состоится тестовый матч между сборными России и Бельгии, сообщили ГТРК «Кубань» в