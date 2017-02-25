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16:53 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Павел Колобков оценил готовность стадиона «Фишт»

В Сочи министр спорта РФ Павел Колобков оценил готовность стадиона «Фишт» к проведению мировых футбольных соревнований.

Источник: ГТРК «Кубань»

Спортивный объект он осмотрел в сопровождении вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко.

Для обеспечения проведения всемирных турниров по футболу завершена реконструкция спортивной арены. Выполнены работы по укреплению покрытия игрового поля, ремонту нереконструируемой части объекта. Поставка спортивного оборудования, мониторов и оборудования для футбольного поля обеспечена в полном объеме.

Павел Колобков отметил, что стадион находится в высокой степени готовности к проведению всех запланированных матчей. Также он подчеркнул, что важно подключить к работе профессионалов, которые будут эксплуатировать стадион. Министр спорта выразил уверенность, что Краснодарский край справится с поставленными задачами.

28 марта на «Фиште» состоится тестовый матч между сборными России и Бельгии, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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