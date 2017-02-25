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17:08 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе можно сдать ненужные вещи в банк для нуждающихся

В Советском районе Уфы открылся пункт по сбору одежды и обуви от населения, который в просторечье назвали «Банком вещей».

В этом месте можно как сдать ненужную одежду и обувь, так и получить ее в случае крайней необходимости.

«Банк вещей» был открыт на базе Отделения социальной помощи семье и детям Советского района Уфы.

Помимо такой материальной помощи, специалисты пункта также готовы оказать психологическую и юридическую помощь по социальным вопросам.

Адрес «Банка вещей»: г. Уфа, ул. Цюрупы, 102, тел. (347) 273−31−47.

Время работы: по будням с 9:00 до 18:00.

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