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17:16 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»

Гражданка Индонезии, арестованная по подозрению в убийстве брата лидера КНДР, заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она «подшутила над Ким Чон Намом».

Источник: AP 2017

Сити Айсия утверждает, что ее попросили брызнуть в лицо Ким Чон Наму, как ей сказали, «детским маслом», в качестве розыгрыша в реалити-шоу.

Посольство Индонезии сообщило, что представители ведомства встретились с подозреваемой. По их словам, она рассказала им о подробностях случившегося, а также описала людей, которые якобы попросили ее подшутить над Ким Чон Намом и дали вещество, напоминавшее детское масло.

По ее словам, эти люди были похожи не японцев или корейцев.

При этом представители посольства заявили, что на самой подозреваемой каких-либо видимых следов действия отравляющего вещества нет.

Брат лидера КНДР Ким Чен Ына умер 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Полиция уверена, что он был убит с помощью яда, который был распылен ему в лицо. Ким Чон Наму вызвали скорую помощь, но по дороге в больницу он скончался.

Ранее на этой неделе следствие сообщило, что был определен тип отравляющего вещества. Это высокотоксичный газ VX, обладающий сильным нервно-паралитическим действием.

Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком химикатов.

Газ VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. По подозрению в убийстве Ким Чон Нама были арестованы гражданка Индонезии, гражданка Вьетнама и гражданин КНДР.

Ким Чон Нам был старшим братом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Они приходились друг другу единокровными братьями: у них был общий отец, но разные матери.

Изначально он считался одним из наиболее вероятных преемников своего отца Ким Чен Ира. Однако в 2001 году между ними произошел конфликт — после того как Ким Чон Нам был задержан при попытке попасть в Японию по поддельному паспорту. С тех пор он жил на территории Китая и в других странах Азии.

Власть унаследовал другой сын — Ким Чен Ын, возглавивший Северную Корею после смерти отца в декабре 2011 года.

Ким Чон Нам в прессе критиковал режим правления в КНДР и передачу власти в стране по наследству.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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