Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Пользу фитнес-приложений поставили под сомнение
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
В Украине назвали условия по Крыму Москве
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
«Стереть с лица земли, вплоть до Мексики»: СМИ о мощи ракет РФ
СМИ: Фадеев говорит о побеге Максаковой на Украину
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Фадеев комментирует побег Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
1275-летие Солнца нации
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10«День без иммигрантов»
17:19 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани появятся два новых типа рекламных конструкций

(Город Казань KZN.RU, 25 февраля). Два новых типа рекламных конструкций — коммуникационный указатель и проекционная рекламная конструкция — появятся в ближайшее время в Казани. Соответствующее решение приняли депутаты на XIII отчетной сессии Казгордумы.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Как следует из пояснительной записки, коммуникационный указатель — типовая отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата с внутренним подсветом. Коммуникационный указатель состоит из фундамента, каркаса и нескольких информационных полей. Количество сторон коммуникационного указателя не может быть более двух. Фундамент коммуникационного указателя не должен выступать над уровнем земли. Проекционная рекламная конструкция — рекламная конструкция, состоящая из проекционного оборудования и изображения, проецируемого на фасад здания, сооружения, с площадью информационного поля не менее 50 кв.м. Информационное поле изображения, проецируемого на фасад жилого дома, должно занимать максимально возможную площадь фасада с учетом его визуального восприятия и архитектурных особенностей здания. Размещение проекционных рекламных конструкций допускается на зданиях, сооружениях, не находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Данным проектом также предлагается увеличить до 50 кв. м минимальную площадь информационного поля медиафасадов и видеоэкранов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
С помощью Добро Mail.Ru на проекты благотворительных фондов Казани собрано 1,9 млн рублей
Шойгу запретил использовать термин «показной» в отношении полков
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»
Трамп призвал своих сторонников выйти на демонстрацию
Сергей Устюгов выиграл скиатлон на чемпионате мира
Поклонская назвала главную проблему Крыма
США обсуждают возможность разместить F-35 на Ближнем Востоке
В Сирии смертники атаковали два военных учреждения
Спорт
Точечный «Спартак», новый «Зенит» и омолаживаемый ЦСКА В ночь на субботу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) закрылся зимний регистрационный период
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь