В Казани появятся два новых типа рекламных конструкций

Как следует из пояснительной записки, коммуникационный указатель — типовая отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата с внутренним подсветом. Коммуникационный указатель состоит из фундамента, каркаса и нескольких информационных полей. Количество сторон коммуникационного указателя не может быть более двух. Фундамент коммуникационного указателя не должен выступать над уровнем земли. Проекционная рекламная конструкция — рекламная конструкция, состоящая из проекционного оборудования и изображения, проецируемого на фасад здания, сооружения, с площадью информационного поля не менее 50 кв.м. Информационное поле изображения, проецируемого на фасад жилого дома, должно занимать максимально возможную площадь фасада с учетом его визуального восприятия и архитектурных особенностей здания. Размещение проекционных рекламных конструкций допускается на зданиях, сооружениях, не находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Данным проектом также предлагается увеличить до 50 кв. м минимальную площадь информационного поля медиафасадов и видеоэкранов.