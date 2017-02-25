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17:44 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С помощью Добро Mail.Ru на проекты благотворительных фондов Казани собрано 1,9 млн рублей

(Город Казань KZN.RU, 25 февраля). Опыт Казани в сфере благотворительности и благотворительные инициативы, которые реализуются в городе, нужно транслировать и за пределами столицы республики, сказал на XIII сессии Казгордумы Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Первые итоги проекта «Добрая Казань» — одного из приоритетов развития города — обсудили сегодня в ходе отчетной сессии. «Добрая Казань — это не просто город меценатов, а скорее образ мыслей: такой формат человеческих взаимоотношений, когда помощь и забота об окружающих являются нормой жизни для каждого жителя», — уверен мэр Казани Ильсур Метшин.

Он напомнил, что в этом году важным инструментом в этой работе стал «Дневник добрых дел», который получили в начале учебного года казанские первоклассники и нашел положительные отзывы как самих школьников, так и их родителей, бабушек и дедушек.

Кроме того, в сентябре 2016 года запущен совместный проект с федеральным сервисом Добро Mail.Ru, где появилась отдельная страница Казани — dobro.mail.ru/kazan. «При помощи этого сервиса было собрано более 1 млн 900 тысяч рублей на проекты казанских благотворительных фондов», — сообщил градоначальник.

И. Метшин обратил внимание на то, что Казань на шаг опережает многие российские города, показывая настоящие примеры активной добровольческой работы, в городе проводятся ярмарки добра, благотворительные марафоны, акции и проекты. В прошлом году казанские школьники благодаря проведению подобных мероприятий направили на благотворительность 12,7 млн рублей.

Директор благотворительного фонда «День добрых дел» Рустем Хасанов, который также выступил на сессии, отметил изменение отношения городских властей к частным благотворительным инициативам. По его словам, сама благотворительность стала одним из важных направлений городской политики, наряду с другими отраслями и сферами. По мнению Р. Хасанова, для более эффективной работы в этом направлении важно привлекать профессионалов, у которых наработан уже большой опыт. «Частно-государственное партнерство в сфере благотворительности даст самые важные результаты — повышение уровня жизни и социальной защищенности граждан», — уверен он.

Среди проектов, реализованных самим фондом, — социальное такси, на котором бесплатно перевозят по городу инвалидов-колясочников, благотворительный склад и другие.

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С помощью Добро Mail.Ru на проекты благотворительных фондов Казани собрано 1,9 млн рублей
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