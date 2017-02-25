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20:35 (мск), источник: Om1.ru

Омичи будут провожать зиму под дождем

Дождливую погоду обещают с воскресенья до понедельника, а потом вновь похолодает.

Источник: Reuters

По прогнозу синоптиков, 26 февраля, потеплеет до «плюсовой» отметки, но солнце сменится пасмурной погодой. Днем обещают +1 градус и мокрый снег с дождем.

По данным Gismeteo, такая же погода сохранится в начале рабочей недели, причем 27 февраля дневные и ночные температуры практически сравняются: от +1 днем до -1 ночью. Однако уже со вторника омичей снова ждет небольшое похолодание. Днем ожидается до -4 градусов мороза, ночью до -11. Осадки прекратятся.

Отметим, завтра в Омске в честь последнего дня масленицы массовые гуляния пройдут практически во всех парках и скверах города. Хотя зима на день действительно уступит свои позиции, отмечать праздник, скорее всего, придется под дождем.

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