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18:12 (мск), источник: PROUFU.ru

По всей Башкирии объявили штормовое предупреждение

Главное управление МЧС России по Башкирии распространило предупреждение о наступлении неблагоприятных погодных условий со ссылкой на Башгидромет.

Источник: Proufu.ru

По данным синоптиков, 26 февраля ожидается мокрый снег различной интенсивности — от небольших осадков днем и до обильных — ночью, последнее в основном касается южных районов республики.

Ветер ожидается южный с переходом на западный, достаточно сильный со скоростью 8−13 м/с, при порывах — до 20 м/с. В отдельных районах региона Башгидромет прогнозирует метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах, к сожалению, неизбежны гололедица, снежный накат, снежные заносы. Видимость на дорогах может сократиться до 200−500 метров.

Температура воздуха ночью и днем от минус 4 до плюс 1 градуса.

Спасатели и ГИБДД настойчиво рекомендуют водителям воздержаться от поездок на личном транспорте и пользоваться лучше общественным транспортом, а пешеходам избегать нахождения рядом с рекламными щитами, недостроенными зданиями, остановками транспорта и деревьями и надевать нескользящую обувь.

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