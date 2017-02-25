По всей Башкирии объявили штормовое предупреждение

По данным синоптиков, 26 февраля ожидается мокрый снег различной интенсивности — от небольших осадков днем и до обильных — ночью, последнее в основном касается южных районов республики.

Ветер ожидается южный с переходом на западный, достаточно сильный со скоростью 8−13 м/с, при порывах — до 20 м/с. В отдельных районах региона Башгидромет прогнозирует метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах, к сожалению, неизбежны гололедица, снежный накат, снежные заносы. Видимость на дорогах может сократиться до 200−500 метров.

Температура воздуха ночью и днем от минус 4 до плюс 1 градуса.

Спасатели и ГИБДД настойчиво рекомендуют водителям воздержаться от поездок на личном транспорте и пользоваться лучше общественным транспортом, а пешеходам избегать нахождения рядом с рекламными щитами, недостроенными зданиями, остановками транспорта и деревьями и надевать нескользящую обувь.