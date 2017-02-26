Участница «Голос. Дети.» Диана Анкудинова спела дуэтом с Нюшей

Напомним, на слепых прослушиваниях вокального проекта на Первом канале Диана Анкудинова исполнила народную песню «Время Йодля». Яркое выступление девочки тепло встретила публика в зрительном зале, а члены жюри аплодировали ей стоя. Судьи лестно отозвались об ее уникальной манере пения йодлем. Однако никто из них не повернулся к Диане во время номера, и в итоге она не прошла в следующий тур конкурса.

Однако зрителей шоу не устроило такое положение дел. Поклонники считают случившееся нелепым стечением обстоятельств и просят дать талантливой девочке второй шанс.