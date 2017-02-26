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12:30 (мск), источник: Volga News

Участница «Голос. Дети.» Диана Анкудинова спела дуэтом с Нюшей

13-летняя тольяттинка Диана Анкудинова спела вместе с Нюшей во время концерта артистки в Автограде, который состоялся в пятницу, 24 февраля.

Запись выступления Нюши и юной участницы четвертого сезона проекта «Голос. Дети.» появилась на YouTube. Дуэт исполнил песню «Я твой ангел».

Напомним, на слепых прослушиваниях вокального проекта на Первом канале Диана Анкудинова исполнила народную песню «Время Йодля». Яркое выступление девочки тепло встретила публика в зрительном зале, а члены жюри аплодировали ей стоя. Судьи лестно отозвались об ее уникальной манере пения йодлем. Однако никто из них не повернулся к Диане во время номера, и в итоге она не прошла в следующий тур конкурса.

Однако зрителей шоу не устроило такое положение дел. Поклонники считают случившееся нелепым стечением обстоятельств и просят дать талантливой девочке второй шанс.

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