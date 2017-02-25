Омский сноубордист поблагодарил мэрию за снежные горы для катания
Весной эстафету примут серфингисты, прогнозирует спортсмен.
Весной эстафету примут серфингисты, прогнозирует спортсмен.
Омский фотограф Сергей Бузин оставил в соцсетях нестандартную благодарность администрации. Он написал, что занимается сноубордингом уже шесть лет, но гор в Омске нет, поэтому для катания приходилось ездить по всей стране. Однако местные власти позаботились о том, чтобы облегчить жизнь спортсменам.
— Но теперь я понял, что совсем не обязательно
В качестве примера фотограф выложил серию снимков со сноубордом, сделанных на огромных сугробах в центре города.
Скоро, по его мнению, сноубордисты уступят место серфингистам и любителям подводного плавания.