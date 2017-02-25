Омский сноубордист поблагодарил мэрию за снежные горы для катания

Омский фотограф Сергей Бузин оставил в соцсетях нестандартную благодарность администрации. Он написал, что занимается сноубордингом уже шесть лет, но гор в Омске нет, поэтому для катания приходилось ездить по всей стране. Однако местные власти позаботились о том, чтобы облегчить жизнь спортсменам.

— Но теперь я понял, что совсем не обязательно куда-то ездить, чтобы насладиться фрирайдом, ведь горы есть прямо в моём родном Омске! Я выражаю огромную благодарность администрации города за снежные горы в городе и возможность кататься «не выходя из дома», — пишет он.