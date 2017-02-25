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19:36 (мск), источник: Tengrinews

Димаш Кудайберген спел песню Лары Фабиан

Казахстанский певец занял первое место в шестом туре I Am Singer. Зал аплодировал стоя.

Источник: Tengrinews

Казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнил композицию «Adagio» в шестом туре популярного вокального шоу I Am Singer в Китае. Видео выступления артиста появилось на канале конкурса в YouTube, сообщает Tengrinews.kz.

В эфире телеканала Hunan TV выступление нашего соотечественника показали вечером в субботу, 25 февраля. Димаш исполнил песню, аккомпанируя себе на рояле. Композицию «Adagio в свое время пела знаменитая оперная певица Лара Фабиан и другие известные исполнители.

По итогам шестого тура Димаш Кудайберген вновь занял первое место. Всего конкурс состоит из 14 этапов.

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