Димаш Кудайберген спел песню Лары Фабиан

Казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнил композицию «Adagio» в шестом туре популярного вокального шоу I Am Singer в Китае. Видео выступления артиста появилось на канале конкурса в YouTube, сообщает Tengrinews.kz.

В эфире телеканала Hunan TV выступление нашего соотечественника показали вечером в субботу, 25 февраля. Димаш исполнил песню, аккомпанируя себе на рояле. Композицию «Adagio в свое время пела знаменитая оперная певица Лара Фабиан и другие известные исполнители.