Документальный фильм о Хиллари Клинтон получил «Золотую малину»

Также на победу в категории «Худшая картина года» претендовали фильмы «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Дедушка легкого поведения», «Боги Египта», «День независимости: Возрождение» и «Образцовый самец № 2».

Режиссер Динеш Д’Соуза, который снял картину о кандидате в президенты США от демократов, также отмечен как худший режиссер года.

Кроме того, ему досталась «Золотая малина» как худшему актеру — он сыграл сам себя. А Ребека Тернер, сыгравшая Клинтон, получила сомнительную награду за главную женскую роль во все том же фильме «Америка Хиллари».