Документальный фильм о Хиллари Клинтон получил «Золотую малину»

Также на победу в категории «Худшая картина года» претендовали фильмы «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Дедушка легкого поведения», «Боги Египта», «День независимости: Возрождение» и «Образцовый самец № 2».
Режиссер Динеш Д’Соуза, который снял картину о кандидате в президенты США от демократов, также отмечен как худший режиссер года.
Кроме того, ему досталась «Золотая малина» как худшему актеру — он сыграл сам себя. А Ребека Тернер, сыгравшая Клинтон, получила сомнительную награду за главную женскую роль во все том же фильме «Америка Хиллари».
Худшим актером второго плана признали Джесси Айзенберга за фильм «Бэтмен против Супермена», худшей актрисой второго плана стала Кристен Уиг («Образцовый самец № 2»).
По числу «Золотых малин» лидерами стали документальный фильм о Хиллари Клинтон и супергеройское повествование «Бэтмен против Супермена» — ему также достались призы за худший сценарий, худший приквел, сиквел или ремейк, а также за худший экранный дуэт (отличились Бен Аффлек и Генри Кавилл).
В единственной положительной номинации — за восстановление репутации — был отмечен актер и режиссер Мэл Гибсон, который снял картину «По соображениям совести».