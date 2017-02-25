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21:12 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстанский мультипликатор признан лучшим в Китае

Арысбека Нуханулы признали лучшим автором анимационных фильмов по итогам года в Китае, передает телеканал «Хабар 24».

Источник: Newtimes.kz

Местное жюри отметило вклад казахстанского мультипликатора в развитие межкультурных отношений двух стран. Произведение Арысбека под названием «Возвращение с жайлау» рассказывает о казахских традициях, современной культуре и менталитете народа, говорится в сюжете.

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В прошлом году анимационный фильм казахстанца завоевал первое место на кинофестивале среди китайских студентов, а также принес автору Гран-при на 11-м Азиатском молодежном кинофестивале, сообщает телеканал.

Сейчас Арысбек Нуханулы работает над новым проектом. Он будет посвящен истории Великого Шелкового пути.

«В работе над новой картиной мне помогают казахстанские коллеги. Мы хотим рассказать о жизни народов, проживающих в китайской местности Дунгуань и Казахстане во времена Великого Шелкового пути. Сценарий для фильма уже готов. Длительность картины составит полтора часа», — рассказал Арысбек Нуханулы.

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