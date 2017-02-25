Казахстанский мультипликатор признан лучшим в Китае
Арысбека Нуханулы признали лучшим автором анимационных фильмов по итогам года в Китае, передает телеканал «Хабар 24».
Арысбека Нуханулы признали лучшим автором анимационных фильмов по итогам года в Китае, передает телеканал «Хабар 24».
Местное жюри отметило вклад казахстанского мультипликатора в развитие межкультурных отношений двух стран. Произведение Арысбека под названием «Возвращение с жайлау» рассказывает о казахских традициях, современной культуре и менталитете народа, говорится в сюжете.
В прошлом году анимационный фильм казахстанца завоевал первое место на кинофестивале среди китайских студентов, а также принес автору
Сейчас Арысбек Нуханулы работает над новым проектом. Он будет посвящен истории Великого Шелкового пути.
«В работе над новой картиной мне помогают казахстанские коллеги. Мы хотим рассказать о жизни народов, проживающих в китайской местности Дунгуань и Казахстане во времена Великого Шелкового пути. Сценарий для фильма уже готов. Длительность картины составит полтора часа», — рассказал Арысбек Нуханулы.