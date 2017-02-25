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22:03 (мск), источник: Sputnik.md

В Минсоцтруда объяснили, почему в стране не хватает пандусов

Бюрократия мешает чиновникам установить пандусы: ситуацию обещают исправить после целого комплекса реформ.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Почти все государственные отделения социальной помощи в Молдове, где обслуживаются люди с ограниченными возможностями, не имеют необходимой инфраструктуры, заявил Sputnik начальник управления социальной защиты при министерстве труда страны Василий Кушкэ. По словам чиновника, установить пандусы в этих учреждениях на данный момент не возможно из-за отсутствия прав на собственность.

«Эти помещения мы арендуем и не можем переоборудовать, поскольку с владельцами площадей заключены контракты на аренду. Обычно на один или два года. По этой причине мы не можем инвестировать средства и обеспечить доступность», — отметил Кушкэ.

Чиновник отметил, что ситуация изменится после внедрения следующего этапа реформы по определению степени инвалидности. Для этого министерство труда, социальной защиты и семьи намерено создать региональные советы.

«Хотим, чтобы у нас было несколько регионов, но соответствующих международным стандартам. Мы изыщем собственные площади, чтобы их можно было оборудовать под нужды людей с ограниченными возможностями», — сказал специалист.

По словам Кушкэ, вместе с созданием региональных центров будет введен принцип «единого окна» для подачи документов. Рассматривать их будут специальные команды, куда кроме врачей войдут и специалисты, ответственные за анализ социальной уязвимости.

Чиновник министерства также отметил, что ведомство неоднократно получало жалобы на необъективную оценку при определении степени инвалидности. «Мы должны избавить систему от коррупции», — добавил Кушкэ. Первый этап реформы по определению инвалидности был внедрен в 2013-м году.

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