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21:56 (мск), источник: Фонтанка

На Лиговском автомобиль снес пешеходов на тротуаре

Серьезное ДТП произошло в центре Петербурга, напротив Московского вокзала, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительным данным, около в 20:25 у дома 47 по Лиговскому проспекту 40-летний водитель автомобиля «Форд» врезался в припаркованные машины и выехал на тротуар, сбив пешеходов. Пострадали три женщины; одна из них, 26-летняя, находится в тяжелом состоянии.

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