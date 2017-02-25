На Лиговском автомобиль снес пешеходов на тротуаре

По предварительным данным, около в 20:25 у дома 47 по Лиговскому проспекту 40-летний водитель автомобиля «Форд» врезался в припаркованные машины и выехал на тротуар, сбив пешеходов. Пострадали три женщины; одна из них, 26-летняя, находится в тяжелом состоянии.