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23:10 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье стартовал военно-исторический пробег по четырем городам

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Московской области для детей ветеранов Великой отечественной войны, учителей истории и школьников началась трехдневная акция в честь победы в Битве под Москвой.

Источник: РИА "Новости"
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Пробег под названием «Герои битвы под Москвой — мои герои!» пройдет по четырем городам области — Дмитрову, Волоколамску, Можайску и Наро-Фоминску. Об этом сообщил телеканал «360».

«Мы посетим не просто города воинской славы, а малоизвестные места, допустим, место гибели генерала Доватора, деревня Палашкино. посетим музей Веры Волошиной, посетим музей Зои Космодемьянской, посетим братскую могилу в Рузе», — сказал президент организующего мероприятия фонда «Мир ради жизни» Александр Новиков.

Фонд проводит подобную акцию в третий раз. Акции проходят в рамках программы «Шагнувшие в бессмертие». В нем принимают участие общественные организации из Москвы, Чехова и Люберец.

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