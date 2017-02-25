Движение транспорта ограничат в центре Москвы 26 февраля в связи с проведением массового мероприятия

Ограничения движения в выходные: что перекроют и как объехать

«26 февраля с 11:00 в связи с проведением массового мероприятия будут перекрыты следующие участки: Страстной бульвар (внутренняя сторона), Петровский бульвар (внутренняя сторона), Рождественский бульвар (внутренняя сторона) и Сретенский бульвар (внутренняя сторона)», — говорится в сообщении.

Также нельзя будет проехать на участке проспекта Академика Сахарова: от Сретенского бульвара до д. 7 на проспекте Академика Сахарова.

Уточняется, что движение транспорта на перекрытых участках будет возобновлено по мере прохождения колонны.