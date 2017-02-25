Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Многие россияне не узнали о решении ФСБ, связанном с Белоруссией
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
«Стереть с лица земли, вплоть до Мексики»: СМИ о мощи ракет РФ
СМИ: Фадеев говорит о побеге Максаковой на Украину
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ: Фадеев комментирует побег Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
22:43 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Движение транспорта ограничат в центре Москвы 26 февраля в связи с проведением массового мероприятия

Движение транспорта будет ограничено из-за прохода колонны людей на территории Центрального округа столицы 26 февраля. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Источник: Reuters
Читайте также
Ограничения движения в выходные: что перекроют и как объехать

«26 февраля с 11:00 в связи с проведением массового мероприятия будут перекрыты следующие участки: Страстной бульвар (внутренняя сторона), Петровский бульвар (внутренняя сторона), Рождественский бульвар (внутренняя сторона) и Сретенский бульвар (внутренняя сторона)», — говорится в сообщении.

Также нельзя будет проехать на участке проспекта Академика Сахарова: от Сретенского бульвара до д. 7 на проспекте Академика Сахарова.

Уточняется, что движение транспорта на перекрытых участках будет возобновлено по мере прохождения колонны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МЧС опровергло информацию об обрушении здания на Варшавском шоссе
Трамп заявил, что уменьшил госдолг США на 12 миллиардов долларов
Подозреваемой в убийстве Ким Чон Нама заплатили 90 долларов
СМИ узнали об отказе РФ поддержать западную резолюцию по Сирии
Сергей Устюгов выиграл скиатлон на чемпионате мира
Поклонская назвала главную проблему Крыма
Полиция не нашла признаков теракта в наезде машины в Германии
В Ираке обнаружено крупнейшее массовое захоронение
Спорт
Вот и будущий Шипулин. Россия побеждает на чемпионате мира На первенстве мира Малиновский и Стрельцов делают победный дубль, Халили удивляет чистым английским, а юниорки — стрельбой «по воробьям»
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь