Движение транспорта ограничат в центре Москвы 26 февраля в связи с проведением массового мероприятия
Движение транспорта будет ограничено
Движение транспорта будет ограничено
«26 февраля с 11:00 в связи с проведением массового мероприятия будут перекрыты следующие участки: Страстной бульвар (внутренняя сторона), Петровский бульвар (внутренняя сторона), Рождественский бульвар (внутренняя сторона) и Сретенский бульвар (внутренняя сторона)», — говорится в сообщении.
Также нельзя будет проехать на участке проспекта Академика Сахарова: от Сретенского бульвара до д. 7 на проспекте Академика Сахарова.
Уточняется, что движение транспорта на перекрытых участках будет возобновлено по мере прохождения колонны.