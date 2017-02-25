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25 февраля, источник: ТАСС

Скворцова стала лауреатом премии «Щит и Роза»

Министр здравоохранения РФ удостоена награды за спасение пассажирки самолета осенью 2016 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова стала лауреатом общероссийской общественной премии «Щит и Роза» за спасение пассажирки самолета осенью 2016 года, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

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Ежегодная общероссийская общественная премия «Щит и роза» была учреждена в 2008 году и присуждается лучшим по профессии сотрудницам силовых министерств и ведомств за самоотверженность и профессионализм при выполнении служебного долга.

Церемония награждения состоялась в пятницу вечером.

«Почетную награду Вероника Скворцова получила за проявленную ей высокую гражданскую и профессиональную ответственность при оказании помощи одной из пассажирок рейса Москва — Нью-Йорк осенью прошлого года», — говорится в сообщении на сайте Минздрава РФ.

Самолет из Москвы в Нью-Йорк с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой на борту экстренно сел в Санкт-Петербурге 20 сентября из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров

Как рассказала Скворцова, женщина 47 лет была в бессознательном состоянии с «признаками поражения головного мозга, в том числе очаговым компонентом». «То, что принято называть инсультом», — пояснила министр.

По ее словам, вместе с врачами, находившимися на борту, женщину удалось вернуть в сознание, а после посадки она была госпитализирована.

Сама министр призналась тогда, что ей «ужасно стыдно и неудобно», что этому инциденту «столько внимания уделяется». «Это обычная штатная ситуация, нас в институте этому учат. Поэтому каждый врач, который заканчивает институт, он абсолютно обязан так же поступать», — сказала Скворцова.

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