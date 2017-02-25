Скворцова стала лауреатом премии «Щит и Роза»

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова стала лауреатом общероссийской общественной премии «Щит и Роза» за спасение пассажирки самолета осенью 2016 года, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Читайте также Минздрав предлагает разрешить получать полисы медстрахования в МФЦ

Ежегодная общероссийская общественная премия «Щит и роза» была учреждена в 2008 году и присуждается лучшим по профессии сотрудницам силовых министерств и ведомств за самоотверженность и профессионализм при выполнении служебного долга. Церемония награждения состоялась в пятницу вечером. «Почетную награду Вероника Скворцова получила за проявленную ей высокую гражданскую и профессиональную ответственность при оказании помощи одной из пассажирок рейса Москва — Нью-Йорк осенью прошлого года», — говорится в сообщении на сайте Минздрава РФ.

Самолет из Москвы в Нью-Йорк с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой на борту экстренно сел в Санкт-Петербурге 20 сентября из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров