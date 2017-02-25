Скворцова стала лауреатом премии «Щит и Роза»
Министр здравоохранения РФ удостоена награды за спасение пассажирки самолета осенью 2016 года.
Министр здравоохранения РФ удостоена награды за спасение пассажирки самолета осенью 2016 года.
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова стала лауреатом общероссийской общественной премии «Щит и Роза» за спасение пассажирки самолета осенью 2016 года, сообщили в
Ежегодная общероссийская общественная премия «Щит и роза» была учреждена в 2008 году и присуждается лучшим по профессии сотрудницам силовых министерств и ведомств за самоотверженность и профессионализм при выполнении служебного долга.
Церемония награждения состоялась в пятницу вечером.
«Почетную награду Вероника Скворцова получила за проявленную ей высокую гражданскую и профессиональную ответственность при оказании помощи одной из пассажирок рейса Москва —
Как рассказала Скворцова, женщина 47 лет была в бессознательном состоянии с «признаками поражения головного мозга, в том числе очаговым компонентом». «То, что принято называть инсультом», — пояснила министр.
По ее словам, вместе с врачами, находившимися на борту, женщину удалось вернуть в сознание, а после посадки она была госпитализирована.
Сама министр призналась тогда, что ей «ужасно стыдно и неудобно», что этому инциденту «столько внимания уделяется». «Это обычная штатная ситуация, нас в институте этому учат. Поэтому каждый врач, который заканчивает институт, он абсолютно обязан так же поступать», — сказала Скворцова.