«Евровидение-2017»: от Молдовы в Киев едет группа SunStroke Project

КИШИНЕВ, 25 — фев, Sputnik. Сегодня стало известно, кто представит Молдову на «Евровидении-2017» в Киеве.

В финале Национального конкурса Евровидение-2017 были выбраны ребята SunStroke Project. Именно этот коллектив представит Молдову в первом полуфинале общеевропейского песенного конкурса, который состоится в Киеве 9 мая.

Конкурентами молдавского конкурсанта выступят исполнители из Австралии, Кипра, Финляндии, Черногории, Грузии, Португалии, Швеции, Бельгии, Азербайджана, Черногории, Албании и других государств.