Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Пациенты техасской больницы могут подержать в руках свое сердце
Генсек ООН прокомментировал присоединение Россией Крыма
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Собчак против Брежневой: последний шанс
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
«Стереть с лица земли, вплоть до Мексики»: СМИ о мощи ракет РФ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Фадеев комментирует побег Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
23:11 (мск), источник: Sputnik.md

«Евровидение-2017»: от Молдовы в Киев едет группа SunStroke Project

Именно этот коллектив представит Молдову в первом полуфинале общеевропейского песенного конкурса, который состоится в Киеве 9 мая.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 — фев, Sputnik. Сегодня стало известно, кто представит Молдову на «Евровидении-2017» в Киеве.

В финале Национального конкурса Евровидение-2017 были выбраны ребята SunStroke Project. Именно этот коллектив представит Молдову в первом полуфинале общеевропейского песенного конкурса, который состоится в Киеве 9 мая.

Конкурентами молдавского конкурсанта выступят исполнители из Австралии, Кипра, Финляндии, Черногории, Грузии, Португалии, Швеции, Бельгии, Азербайджана, Черногории, Албании и других государств.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Президент Молдовы раскритиковал соглашение с МВФ
Трамп заявил, что уменьшил госдолг США на 12 миллиардов долларов
Подозреваемой в убийстве Ким Чон Нама заплатили 90 долларов
СМИ узнали об отказе РФ поддержать западную резолюцию по Сирии
Сергей Устюгов выиграл скиатлон на чемпионате мира
Поклонская назвала главную проблему Крыма
Полиция не нашла признаков теракта в наезде машины в Германии
В Ираке обнаружено крупнейшее массовое захоронение
Спорт
Вот и будущий Шипулин. Россия побеждает на чемпионате мира На первенстве мира Малиновский и Стрельцов делают победный дубль, Халили удивляет чистым английским, а юниорки — стрельбой «по воробьям»
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь