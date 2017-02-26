Представлять Украину на конкурсе Евровидение-2017 будет группа O.Torvald

O.Torvald получили 10 баллов (5 от телезрителей и 5 от трех судей: Джамалы, Андрея Данилко и Константина Меладзе).

Столько же баллов получила певица TAYANNA, но поскольку от зрителей она получила только 4 балла, то, согласно правилам, победителем конкурса стали O.Torvald.

Группа O.Torvald была основана в Полтаве в 2005 году. В 2006 году музыканты переехали в Киев. Группа выпустила 6 альбомов.