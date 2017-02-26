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00:16 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Представлять Украину на конкурсе Евровидение-2017 будет группа O.Torvald

В субботу, 25 февраля, группа O.Torvald победила в финале национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2017.

Источник: Reuters

O.Torvald получили 10 баллов (5 от телезрителей и 5 от трех судей: Джамалы, Андрея Данилко и Константина Меладзе).

Столько же баллов получила певица TAYANNA, но поскольку от зрителей она получила только 4 балла, то, согласно правилам, победителем конкурса стали O.Torvald.

Группа O.Torvald была основана в Полтаве в 2005 году. В 2006 году музыканты переехали в Киев. Группа выпустила 6 альбомов.

Напомним, полуфиналы Евровидения-2017 пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, а финал конкурса состоится 13 мая.

Представители Украины не будут принимать участие в полуфиналах Евровидения, а выступят сразу в финале.

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Представлять Украину на конкурсе Евровидение-2017 будет группа O.Torvald
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