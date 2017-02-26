Представлять Украину на конкурсе Евровидение-2017 будет группа O.Torvald
В субботу, 25 февраля, группа O.Torvald победила в финале национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2017.
В субботу, 25 февраля, группа O.Torvald победила в финале национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2017.
O.Torvald получили 10 баллов (5 от телезрителей и 5 от трех судей: Джамалы, Андрея Данилко и Константина Меладзе).
Столько же баллов получила певица TAYANNA, но поскольку от зрителей она получила только 4 балла, то, согласно правилам, победителем конкурса стали O.Torvald.
Группа O.Torvald была основана в Полтаве в 2005 году. В 2006 году музыканты переехали в Киев. Группа выпустила 6 альбомов.
Напомним, полуфиналы Евровидения-2017 пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, а финал конкурса состоится 13 мая.
Представители Украины не будут принимать участие в полуфиналах Евровидения, а выступят сразу в финале.