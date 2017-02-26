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00:37 (мск), источник: РБК

Власти Малайзии рассказали о результатах вскрытия тела брата лидера КНДР

Минздрав Малайзии обнародовал причину смерти брата лидера КНДР Ким Чен Нама. Она подтверждает выводы полиции об использовании при его убийстве химического оружия VХ.

Источник: AP 2017

Результаты вскрытия тела брата северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Нама свидетельствуют, что причиной смерти стал сильный паралич, вызванный нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщил министр здравоохранения Малайзии Субраманьиам Сатхасивам, сообщает Associated Press.

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В минувшую пятницу малайзийская полиция объявила, что эксперты химического департамента обнаружили на глазах и лице Нама запрещенное химическое оружие VX

Министр здравоохранения отметил, что заявления полиции лишь подтвердило результаты вскрытия, которое показало, что смерть наступила «очень быстро» из-за «очень сильного паралича», вызванного действием химического вещества. Глава министерства добавил, что VX может очень быстро привести к смерти в высоких дозах.

Он добавил, что сообщений о других случаях отравления после нападения на Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпур не было.

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Тем временем малайзийская полиция завершила проверку в терминале аэропорта, где Ким Чен Нам подвергся нападению, и не обнаружила там никаких следов химического вещества VX. Проверку терминала проводили более десяти специалистов в специальных защитных костюмах в течение двух часов.

Ким Чен Нам — брат северокорейского лидера Ким Чен Ына — подвергся нападению в аэропорту Куала-Лумпура (Малайзия) 13 февраля. На записях с камер видеонаблюдения видно, как он был атакован двумя женщинами, однак из которых предположительно набросила на лицо Нама ткань, пропитанную отравляющим веществом. Спустя какое-то время он скончался.

Полиция Малайзии, расследующая это дело, задержала четыре человека. Поиск еще четверых подозреваемых продолжается. Официальных версий, что могло послужить мотивом для убийства, пока нет. По неофициальным данным, в причастности к гибели Ким Чен Нама могут быть причастны власти КНДР. Однако Пхеньян отрицает все обвинения.

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