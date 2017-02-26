Власти Малайзии рассказали о результатах вскрытия тела брата лидера КНДР
Минздрав Малайзии обнародовал причину смерти брата лидера КНДР Ким Чен Нама. Она подтверждает выводы полиции об использовании при его убийстве химического оружия VХ.
Минздрав Малайзии обнародовал причину смерти брата лидера КНДР Ким Чен Нама. Она подтверждает выводы полиции об использовании при его убийстве химического оружия VХ.
Результаты вскрытия тела брата северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Нама свидетельствуют, что причиной смерти стал сильный паралич, вызванный
Министр здравоохранения отметил, что заявления полиции лишь подтвердило результаты вскрытия, которое показало, что смерть наступила «очень быстро»
Он добавил, что сообщений о других случаях отравления после нападения на Ким Чен Нама в аэропорту
Тем временем малайзийская полиция завершила проверку в терминале аэропорта, где Ким Чен Нам подвергся нападению, и не обнаружила там никаких следов химического вещества VX. Проверку терминала проводили более десяти специалистов в специальных защитных костюмах в течение двух часов.
Ким Чен Нам — брат северокорейского лидера Ким Чен Ына — подвергся нападению в аэропорту
Полиция Малайзии, расследующая это дело, задержала четыре человека. Поиск еще четверых подозреваемых продолжается. Официальных версий, что могло послужить мотивом для убийства, пока нет. По неофициальным данным, в причастности к гибели Ким Чен Нама могут быть причастны власти КНДР. Однако Пхеньян отрицает все обвинения.