Власти Малайзии рассказали о результатах вскрытия тела брата лидера КНДР

Источник: AP 2017

Результаты вскрытия тела брата северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Нама свидетельствуют, что причиной смерти стал сильный паралич, вызванный нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщил министр здравоохранения Малайзии Субраманьиам Сатхасивам, сообщает Associated Press.

В минувшую пятницу малайзийская полиция объявила, что эксперты химического департамента обнаружили на глазах и лице Нама запрещенное химическое оружие VX

Министр здравоохранения отметил, что заявления полиции лишь подтвердило результаты вскрытия, которое показало, что смерть наступила «очень быстро» из-за «очень сильного паралича», вызванного действием химического вещества. Глава министерства добавил, что VX может очень быстро привести к смерти в высоких дозах. Он добавил, что сообщений о других случаях отравления после нападения на Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпур не было.

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