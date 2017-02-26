В Москве пройдет «Марш памяти Бориса Немцова»

Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы.

Сбор участников акции начнется на Пушкинской площади в 13.00 мск, шествие начнется в 14.00 мск и двинется в сторону Страстного бульвара, далее пройдет по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам до проспекта Сахарова

Сбор участников акции начнется на Пушкинской площади в 13.00 мск, шествие начнется в 14.00 мск и двинется в сторону Страстного бульвара, далее пройдет по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам до проспекта Сахарова

После окончания акции, которое запланировано на 16.00 мск, участники свернут агитацию и пройдут к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где демонстранты планируют возложить цветы.

Движение транспорта ограничат в центре Москвы 26 февраля в связи с проведением массового мероприятия

По словам члена оргкомитета Ильи Яшина, планируется, что демонстрация пройдет в основном под флагами России, знамена политических организаций будут в ограниченном количестве, среди плакатов будут традиционные лозунги либеральной оппозиции. Кроме того, оргкомитет готовит в большом количестве плакаты с портретами и цитатами Немцова.

Во главе колонны пройдут лидеры демократических партий и организаций, включая председателя партии «Яблоко» Эмилию Слабунову и председателя ПАРНАСа Михаила Касьянова.

Ранее Яшин рассказал, что цель мероприятия — почтить память Немцова, выразить солидарность с теми идеями, с которыми ассоциируется его имя, поэтому марш будет носить общественно-политический характер.

Ограничение движения

Как сообщает департамент транспорта Москвы, в этот день для автомобилистов будут перекрыты с 11.00 внутренняя сторона Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров, а также проспект Академика Сахарова от Сретенского бульвара до дома 7.

Движение на улицах возобновят вновь по мере прохождения колонны.