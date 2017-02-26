В Москве пройдет «Марш памяти Бориса Немцова»
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Марш памяти Бориса Немцова» пройдет в воскресенье по бульварам Москвы, организаторы согласованной столичными властями акции заявили об участии в марше до 30 тысяч человек.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Марш памяти Бориса Немцова» пройдет в воскресенье по бульварам Москвы, организаторы согласованной столичными властями акции заявили об участии в марше до 30 тысяч человек.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы.
Акция памяти
После окончания акции, которое запланировано на 16.00 мск, участники свернут агитацию и пройдут к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где демонстранты планируют возложить цветы.
По словам члена оргкомитета Ильи Яшина, планируется, что демонстрация пройдет в основном под флагами России, знамена политических организаций будут в ограниченном количестве, среди плакатов будут традиционные лозунги либеральной оппозиции. Кроме того, оргкомитет готовит в большом количестве плакаты с портретами и цитатами Немцова.
Во главе колонны пройдут лидеры демократических партий и организаций, включая председателя партии «Яблоко» Эмилию Слабунову и председателя ПАРНАСа Михаила Касьянова.
Ранее Яшин рассказал, что цель мероприятия — почтить память Немцова, выразить солидарность с теми идеями, с которыми ассоциируется его имя, поэтому марш будет носить
Ограничение движения
Как сообщает департамент транспорта Москвы, в этот день для автомобилистов будут перекрыты с 11.00 внутренняя сторона Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров, а также проспект Академика Сахарова от Сретенского бульвара до дома 7.
Движение на улицах возобновят вновь по мере прохождения колонны.