Вертолеты и кортежи из «Лексусов»: Какие шикарные свадьбы закатывают казахстанцы

Богатые казахстанцы предпочитают доверять организацию крупных торжеств специальным ивент-агентствам. Подобные агентства занимаются оформлением зала, подготовкой шоу-программы и приглашением звездных артистов.

«К нам обращаются многие. Мы готовим шоу-программу, отталкиваясь от предпочтений клиентов, находим тамаду, приглашаем звезд эстрады», — рассказал сотрудник ивент-агентства Расул.

По словам свадебных организаторов, в последнее время пошла мода на аренду вертолетов. Однако такое развлечение обойдется довольно дорого — час аренды вертолета в Астане начинается от $1000.

Молодожены предпочитают свадебные кортежи из автомобилей элитных марок -Mercedes, Rolls-Royce, Hummer и Bentley. По словам организаторов, рай свадебных кортежов в Алматы и в Шымкенте — там есть автомобили на любой вкус.

Свадьба состоятельных казахов не обходится без выступления именитых звезд. Гонорар артистов зависит от его популярности и от того, с какого города он приедет.

«Если свадьба проходит в Астане и певец в этом же городе, то можно договориться за $2000. А если артист летит из Алматы или другого города, то нужно дополнительно оплачивать его билеты, проживание. Примерно это обойдется в $3000−8000», — поделился организатор свадеб Расул.

По его словам, на свадьбы, которые проходят в Астане, часто прилетают российские звезды. Среди них Mband, Анна Седакова, Егор Крид, Бьянка, Полина Гагарина, Сосо Павлиашвили.

Самые пышные тои закатывают на юге Казахстана. Свадебный фотограф из Шымкента поделился с особенностями проведения свадеб на юге страны.

«Мы снимали свадьбы детей олигархов. Когда находишься на такой шикарной свадьбе, такое чувство, будто это происходит за границей», — рассказал фотограф.

По его словам, на свадьбы в Шымкенте приезжают практически все звезды эстрады. Фотограф видел выступления Максима Галкина, Нюши, Филиппа Киркорова.

За свою работу фотограф берет $2500. В эту сумму входит фото и видеосъемка, монтаж.

В последнее время стало модно проводить свадьбы на открытом воздухе, в загородных местах отдыха. Такие свадьбы проводят для закрытого круга гостей и не пускают посторонних.