Вертолеты и кортежи из «Лексусов»: Какие шикарные свадьбы закатывают казахстанцы
О традиции казахов закатывать пышные свадьбы знают многие. На церемонии тратят миллионы, приглашая звезд
О традиции казахов закатывать пышные свадьбы знают многие. На церемонии тратят миллионы, приглашая звезд
Богатые казахстанцы предпочитают доверять организацию крупных торжеств специальным
«К нам обращаются многие. Мы готовим
По словам свадебных организаторов, в последнее время пошла мода на аренду вертолетов. Однако такое развлечение обойдется довольно дорого — час аренды вертолета в Астане начинается от $1000.
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Свадьба состоятельных казахов не обходится без выступления именитых звезд. Гонорар артистов зависит от его популярности и от того, с какого города он приедет.
«Если свадьба проходит в Астане и певец в этом же городе, то можно договориться за $2000. А если артист летит из Алматы или другого города, то нужно дополнительно оплачивать его билеты, проживание. Примерно это обойдется в $3000−8000», — поделился организатор свадеб Расул.
По его словам, на свадьбы, которые проходят в Астане, часто прилетают российские звезды. Среди них Mband, Анна Седакова, Егор Крид, Бьянка, Полина Гагарина, Сосо Павлиашвили.
Самые пышные тои закатывают на юге Казахстана. Свадебный фотограф из Шымкента поделился с особенностями проведения свадеб на юге страны.
«Мы снимали свадьбы детей олигархов. Когда находишься на такой шикарной свадьбе, такое чувство, будто это происходит за границей», — рассказал фотограф.
По его словам, на свадьбы в Шымкенте приезжают практически все звезды эстрады. Фотограф видел выступления Максима Галкина, Нюши, Филиппа Киркорова.
За свою работу фотограф берет $2500. В эту сумму входит фото и видеосъемка, монтаж.
В последнее время стало модно проводить свадьбы на открытом воздухе, в загородных местах отдыха. Такие свадьбы проводят для закрытого круга гостей и не пускают посторонних.