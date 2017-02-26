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09:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владивостокцы хотят назвать сквер именем Виктора Цоя, чей дед родился в столице Приморья

Для спасения зеленой зоны на улице Хабаровской, инициативная группа хочет привлечь внимание федеральных СМИ.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 26 февраля, PrimaMedia.

Спасти сквер на улице Хабаровской около дома № 19 во Владивостоке можно с помощью имени Виктора Цоя. К такому решению пришла защищающая зеленую зону инициативная группа по совету журналиста и писателя Василия Авченко. Как рассказал он сам корр. ИА PrimaMedia, для этого есть достаточная причина, так как дедушка Виктора Цоя родился именно в этом районе.

—Для борьбы за сквер лучше, если это будет не безымянная зона, а скверик с именем известного человека, — рассказал Авченко. — По этой причине ко мне пришел Юрий Кучин и спросил моего мнения, какое можно было бы дать имя. А я вспомнил, что в этом месте раньше была корейская слободка, еще до того, как корейцев отсюда выслали. И, как рассказал мне один историк Дмитрий Шин, он раскопал, что именно здесь на улице Сеульской, это чуть ближе к морю, родился дедушка Виктора Цоя — Цой Сын Дюн, или Максим Петрович Цой.

— К тому же, если присвоить скверу такое имя, об этом могут написать и федеральные СМИ. Это очень помогло бы сохранить деревья, — добавил Авченко.

Напомним, защита сквера около дома по Хабаровской, 19 во Владивостоке, который арендатор земли хочет вырубить под строительство, стала предметом недавно прошедшего в этом месте митинга.

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