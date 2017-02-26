Звезды Голливуда отрепетировали церемонию вручения премии «Оскар»
Сцену зала опробовали десятки знаменитостей, включая Скарлетт Йоханссон, Холли Берри, Сэмюэла Л. Джексона и Дуэйна Джонсона.
Сцену зала опробовали десятки знаменитостей, включая Скарлетт Йоханссон, Холли Берри, Сэмюэла Л. Джексона и Дуэйна Джонсона.
Полный список номинантов на «Оскар-2017» по категориям
Репетиция поцелуев
Обстановка во время репетиция царила самая непринужденная, сообщает агентство Associated Press. Знаменитости сменяли друг друга на сцене практически каждые 15 минут.
В частности, Холли Берри отрепетировала поцелуй в щеку на Дуэйне Джонсоне, который изображал подъем лауреата премии на сцену Dolby для произнесения благодарственной речи.
Согласно рейтингу журнала Forbes, 44-летний Джонсон за календарный год (истек 1 июня 2016 года) заработал $64,5 млн и является самым высокооплачиваемы актером в мире.
По оценке Forbes, атлет сумел увеличить заработки почти вдвое, главным образом за счет гонорара за роль в фильме «Полтора шпиона» (Central Intelligence, 2016) и аванса за съемки в восьмой части популярного боевика «Форсаж» (Fast and Furious).
Сабо и туфли на каблуках
Присутствовавшие в Dolby аккредитованные журналисты обратили внимание, что большинство знаменитостей были одеты неформально.
Однако практически все актрисы, за исключением Скарлетт Йоханссон, пришли в приготовленных для церемонии парадных туфлях на высоких каблуках.
Репетировали и певцы, которым предстоит выступать на церемонии.
Джон Ледженд готовился к исполнению обеих выдвинутых на «Оскар» песен Audition и City of Stars из фильма «Ла-Ла Ленд» (La La Land), претендующего на 14 статуэток. В этом мюзикле актер и композитор Ледженд сыграл роль солиста группы, исполняющей композиции в стиле неосоул.
Команда ведущих
49-летний Джимми Киммел сменил в амплуа ведущего церемонии комедийного актера Криса Рока. Киммел стал единственным представителем
Часть почетных обязанностей Киммела делегирована целому созвездию из более чем 40 голливудских знаменитостей. Вскрывать конверты с именами победителей и развлекать зрителей будут Леонардо Ди Каприо, Райан Гослинг, Мэтт Дэймон, Хавьер Бардем и многие другие.
Украсят вечер своим присутствием бесподобные Дженнифер Энистон, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Холли Берри, Скарлетт Йоханссон, Ширли Маклейн, Эмма Стоун и Алисия Викандер.
Церемония начнется в 17:30 по времени Западного побережья США (04:30 мск понедельника). Трансляцию в 52-й раз в истории Академии будет вести телекомпания ABC.