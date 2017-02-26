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06:04 (мск), источник: ТАСС

Звезды Голливуда отрепетировали церемонию вручения премии «Оскар»

Сцену зала опробовали десятки знаменитостей, включая Скарлетт Йоханссон, Холли Берри, Сэмюэла Л. Джексона и Дуэйна Джонсона.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Последняя репетиция прошла в субботу в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) перед 89-й церемонией вручения кинопремии «Оскар». Десятки знаменитостей, включая Скарлетт Йоханссон, Холли Берри, Сэмюэла Л. Джексона и Дуэйна Джонсона, опробовали сцену зала. Вести церемонию впервые будет комик Джимми Киммел.

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Репетиция поцелуев

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Обстановка во время репетиция царила самая непринужденная, сообщает агентство Associated Press. Знаменитости сменяли друг друга на сцене практически каждые 15 минут.

В частности, Холли Берри отрепетировала поцелуй в щеку на Дуэйне Джонсоне, который изображал подъем лауреата премии на сцену Dolby для произнесения благодарственной речи.

Согласно рейтингу журнала Forbes, 44-летний Джонсон за календарный год (истек 1 июня 2016 года) заработал $64,5 млн и является самым высокооплачиваемы актером в мире.

По оценке Forbes, атлет сумел увеличить заработки почти вдвое, главным образом за счет гонорара за роль в фильме «Полтора шпиона» (Central Intelligence, 2016) и аванса за съемки в восьмой части популярного боевика «Форсаж» (Fast and Furious).

Сабо и туфли на каблуках

Присутствовавшие в Dolby аккредитованные журналисты обратили внимание, что большинство знаменитостей были одеты неформально.

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Однако практически все актрисы, за исключением Скарлетт Йоханссон, пришли в приготовленных для церемонии парадных туфлях на высоких каблуках.

Репетировали и певцы, которым предстоит выступать на церемонии. Лин-Мануэль Миранда исполнял композицию How Far I’ll Go из анимационного фильма «Моана» (Moana).

Джон Ледженд готовился к исполнению обеих выдвинутых на «Оскар» песен Audition и City of Stars из фильма «Ла-Ла Ленд» (La La Land), претендующего на 14 статуэток. В этом мюзикле актер и композитор Ледженд сыграл роль солиста группы, исполняющей композиции в стиле неосоул.

Команда ведущих

49-летний Джимми Киммел сменил в амплуа ведущего церемонии комедийного актера Криса Рока. Киммел стал единственным представителем шоу-бизнеса, которому было доверено вести поочередно вручения американской телевизионной премии «Эмми» и кинопремии «Оскар».

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Часть почетных обязанностей Киммела делегирована целому созвездию из более чем 40 голливудских знаменитостей. Вскрывать конверты с именами победителей и развлекать зрителей будут Леонардо Ди Каприо, Райан Гослинг, Мэтт Дэймон, Хавьер Бардем и многие другие.

Украсят вечер своим присутствием бесподобные Дженнифер Энистон, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Холли Берри, Скарлетт Йоханссон, Ширли Маклейн, Эмма Стоун и Алисия Викандер.

Церемония начнется в 17:30 по времени Западного побережья США (04:30 мск понедельника). Трансляцию в 52-й раз в истории Академии будет вести телекомпания ABC.

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