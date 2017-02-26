Звезды Голливуда отрепетировали церемонию вручения премии «Оскар»

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Последняя репетиция прошла в субботу в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) перед 89-й церемонией вручения кинопремии «Оскар». Десятки знаменитостей, включая Скарлетт Йоханссон, Холли Берри, Сэмюэла Л. Джексона и Дуэйна Джонсона, опробовали сцену зала. Вести церемонию впервые будет комик Джимми Киммел.

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Обстановка во время репетиция царила самая непринужденная, сообщает агентство Associated Press. Знаменитости сменяли друг друга на сцене практически каждые 15 минут.

В частности, Холли Берри отрепетировала поцелуй в щеку на Дуэйне Джонсоне, который изображал подъем лауреата премии на сцену Dolby для произнесения благодарственной речи.

Согласно рейтингу журнала Forbes, 44-летний Джонсон за календарный год (истек 1 июня 2016 года) заработал $64,5 млн и является самым высокооплачиваемы актером в мире.

По оценке Forbes, атлет сумел увеличить заработки почти вдвое, главным образом за счет гонорара за роль в фильме «Полтора шпиона» (Central Intelligence, 2016) и аванса за съемки в восьмой части популярного боевика «Форсаж» (Fast and Furious).

Сабо и туфли на каблуках

Присутствовавшие в Dolby аккредитованные журналисты обратили внимание, что большинство знаменитостей были одеты неформально.