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07:09 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ветер и гололед прогнозируют синоптики в воскресенье

АСТАНА, 26 фев — Sputnik. На большей части Казахстана в воскресенье, 26 февраля, ожидаются местами осадки, туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, сообщается на сайте комитета по ЧС МВД РК.

Источник: Sputniknews.kz

По данным госметеослужбы «Казгидромет», в Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра ночью местами 15−20, днем 15−20, местами порывы 23−28 м/с.

В Акмолинской, Костанайской областях местами — туман, гололед, метель, усиление ветра 15−20, в Костанайской области порывы 23 м/с. В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами — туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с.

В Алматинской области местами — туман, в районе Жаланашколя ветер 17−22 м/с. В Южно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами — туман, гололед, днем в Павлодарской области местами — усиление ветра 15−20 м/с.

В Мангистауской области местами — усиление ветра 15−20 м/с с пыльной бурей. В Кызылординской области местами — туман.

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