Ветер и гололед прогнозируют синоптики в воскресенье

По данным госметеослужбы «Казгидромет», в Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра ночью местами 15−20, днем 15−20, местами порывы 23−28 м/с.
В Акмолинской, Костанайской областях местами — туман, гололед, метель, усиление ветра 15−20, в Костанайской области порывы 23 м/с. В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами — туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с.
В Алматинской области местами — туман, в районе Жаланашколя ветер 17−22 м/с. В Южно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами — туман, гололед, днем в Павлодарской области местами — усиление ветра 15−20 м/с.
В Мангистауской области местами — усиление ветра 15−20 м/с с пыльной бурей. В Кызылординской области местами — туман.