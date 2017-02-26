В воскресенье в Украине немного похолодает
КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 26 февраля, после февральской оттепели в Украину снова возвратятся осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 26 февраля, после февральской оттепели в Украину снова возвратятся осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ветер западный,
В Киеве и области — ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь. Ветер
Ранее Гидрометцентр сообщал, что в Украине в ряде регионов существенно потеплеет. Температура ночью от 4 градусов тепла до 1 мороза, днем 4−9 тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 8−13 тепла. Прогноз погоды в Украине на воскресенье.