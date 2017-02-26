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07:20 (мск), источник: Nur.kz

Зачем богатые казахстанцы водят собак в салоны красоты

С давних времен верным другом охотников и пастухов были собаки. Этим животным придавалось большое значение. В настоящее время появилась мода заводить собак редких пород и заботиться о них, как о детях. В Казахстане даже появились специальные груминг-салоны, где собакам оказывают широкий спектр процедур, не хуже, чем в лучших салонах красоты для людей, сообщает NUR.KZ.

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Чихуахуа, мопс, такса, мальтийская болонка, пекинес, пудель, терьер, английский и французский бульдоги — вот самые распространенные породы собак, которых держат дома.

Владелица алматинского груминг-салона Шахида Никитина рассказала, что по-особенному любит собак.

«Я любила собак с самого детства. Раньше занималась разведением собак. Я открыла свое дело восемь лет назад. Груминг подразумевает уход за животными. Многие люди не знают, как правильно ухаживать за собаками, поэтому обращаются к специалистам. Мы оказываем разные услуги — моем, стрижем шерсть, обрабатываем ногти», — рассказала владелица груминг-салона.

Цены на услуги зависят от породы животного. Помыть и высушить питомца обойдется в 5 тысяч тенге. А если шерсть животного густая, а животное крупное, то цена будет выше.

По словам владелицы салоны для собак, подобные процедуры нужно проводить раз в месяц. Собак и кошек в салоне моют специальными средствами, привезенными из Америки.

По словам Шахиды, содержать собаку — ответственное дело.

«Животным нужна забота. Необязательно ходить в салон, но поддерживать гигиену нужно. Раз вы решили взять животное, то нужно понимать, что вы ответственны за него», — заключила владелица груминг-салона.

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