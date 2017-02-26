В Башкирии синоптики прогнозируют похолодание

В отдельных районах метель, гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья. На дорогах гололедица, снежные заносы и накат. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит +1,-4.

По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 27 февраля, местами по региону пройдет небольшой снег, по югу — до умеренного, в отдельных районах днем слабая метель. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный с переходом на южный умеренный, с порывами до сильного. Столбики термометров ночью покажут -6,-11 градусов, при прояснениях до -15, днем -3,-8.