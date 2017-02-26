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12:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии синоптики прогнозируют похолодание

УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане, по прогнозам синоптиков, плюсовая температура сменится на минусовую. В воскресенье, 26 февраля, ожидается мокрый снег, местами небольшой.

В отдельных районах метель, гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья. На дорогах гололедица, снежные заносы и накат. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит +1,-4.

По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 27 февраля, местами по региону пройдет небольшой снег, по югу — до умеренного, в отдельных районах днем слабая метель. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный с переходом на южный умеренный, с порывами до сильного. Столбики термометров ночью покажут -6,-11 градусов, при прояснениях до -15, днем -3,-8.

Во вторник, 28 февраля, прогнозируются небольшой снег, местами до умеренного, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9, при прояснениях до -13, днем -1,-6.

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