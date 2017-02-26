В японском зоопарке лев напал на смотрителя во время чистки вольера

В настоящее время она доставлена в больницу в тяжелом состоянии из-за большой потери крови.

ТОКИО, 26 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Лев напал в воскресенье на смотрителя зоопарка города Коморо (префектура Нагано). Как сообщили в спасательной службе, 22-летняя девушка серьезно пострадала в результате инцидента.