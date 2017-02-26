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08:12 (мск), источник: ТАСС

В японском зоопарке лев напал на смотрителя во время чистки вольера

Девушка доставлена в больницу в тяжелом состоянии из-за большой потери крови.

Источник: AP 2017

ТОКИО, 26 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Лев напал в воскресенье на смотрителя зоопарка города Коморо (префектура Нагано). Как сообщили в спасательной службе, 22-летняя девушка серьезно пострадала в результате инцидента.

В настоящее время она доставлена в больницу в тяжелом состоянии из-за большой потери крови.

Отмечается, что инцидент произошел во время чистки вольера. При этом животное на это время должны были поместить в другое место, однако этого сделано не было

Руководство приняло решение приостановить работу зоопарка.

Комментарии
1
Свин .
девушку жалко - лучше бы самурая сожрал
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