Полиция проверила 159 развлекательных заведений Омска

Как сегодня сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, с утра до позднего вечера 24 февраля в регионе проводилась оперативно-профилактическая операция «Правопорядок-улица». В рамках масштабного мероприятия были задействованы свыше тысячи сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, курсантов ОмА МВД России и представителей общественности.

Их силами проверены 159 увеселительных заведений, 298 торговых точек, 211 мест возможного сбыта краденного, в том числе ломбарды, а также около трех тысяч омичей, которые стоят на учете.

УОООП УМВД России по Омской области:

— Основными целями мероприятия являлось снижение уровня преступлений в общественных местах и на улицах населенных пунктов, пресечение административных правонарушений, перекрытие мест сбыта похищенного имущества, задержание лиц, находящихся в розыске.

Результатом акции стало раскрытие 46 преступлений, из которых девять — горячим следам. Также было составлено 1 292 протокола об административных правонарушениях, а из нелегального оборота изъято более 4 400 единиц алкоголя и табачной продукции.