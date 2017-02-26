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10:45 (мск), источник: Om1.ru

Полиция проверила 159 развлекательных заведений Омска

Правоохранители совместно с полицейскими курсантами и общественниками проверили «злачные» места.

Как сегодня сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, с утра до позднего вечера 24 февраля в регионе проводилась оперативно-профилактическая операция «Правопорядок-улица». В рамках масштабного мероприятия были задействованы свыше тысячи сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, курсантов ОмА МВД России и представителей общественности.

Их силами проверены 159 увеселительных заведений, 298 торговых точек, 211 мест возможного сбыта краденного, в том числе ломбарды, а также около трех тысяч омичей, которые стоят на учете.

УОООП УМВД России по Омской области:

 — Основными целями мероприятия являлось снижение уровня преступлений в общественных местах и на улицах населенных пунктов, пресечение административных правонарушений, перекрытие мест сбыта похищенного имущества, задержание лиц, находящихся в розыске.

Результатом акции стало раскрытие 46 преступлений, из которых девять — горячим следам. Также было составлено 1 292 протокола об административных правонарушениях, а из нелегального оборота изъято более 4 400 единиц алкоголя и табачной продукции.

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