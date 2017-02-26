Полиция проверила 159 развлекательных заведений Омска
Правоохранители совместно с полицейскими курсантами и общественниками проверили «злачные» места.
Правоохранители совместно с полицейскими курсантами и общественниками проверили «злачные» места.
Как сегодня сообщили в
Их силами проверены 159 увеселительных заведений, 298 торговых точек, 211 мест возможного сбыта краденного, в том числе ломбарды, а также около трех тысяч омичей, которые стоят на учете.
УОООП УМВД России по Омской области:
— Основными целями мероприятия являлось снижение уровня преступлений в общественных местах и на улицах населенных пунктов, пресечение административных правонарушений, перекрытие мест сбыта похищенного имущества, задержание лиц, находящихся в розыске.
Результатом акции стало раскрытие 46 преступлений, из которых девять — горячим следам. Также было составлено 1 292 протокола об административных правонарушениях, а из нелегального оборота изъято более 4 400 единиц алкоголя и табачной продукции.