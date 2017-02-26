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10:18 (мск), источник: AmurMedia.ru

Самого щедрого налогоплательщика по ДФО нашли в Хабаровском крае

За отчетный налоговый период 2015 года компания заплатила в краевой бюджет более 9 млрд рублей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 февраля, AmurMedia.

Компания ООО «Транснефть-Дальний Восток» является крупнейшим налогоплательщиком не только в Хабаровском крае, но и среди регионов Дальневосточного Федерального округа. За отчетный налоговый период 2015 года за транспортировку нефти по трубопроводам компания заплатила в краевой бюджет в виде налога на прибыль более 9 млрд рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт газеты «Коммерсант».

Анализ налоговой отчетности за 2015 год выявил компании, являющиеся крупнейшими налогоплательщикам в каждом регионе Российской Федерации.

Между тем, редакция ИА AmurMedia провела сравнительный анализ девяти регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в каждом из которых определен крупнейший налогоплательщик.

На первом месте рейтинга регионов «Крупнейший налогоплательщик ДФО» находится Хабаровский край. Компания ООО «Транснефть-Дальний Восток», осуществляющая транспортировку нефти по трубопроводам, внесла в региональный бюджет в виде налога на прибыль 9,042 млрд рублей.

На втором месте — Приморский край и компания ООО «Транснефть-Порт Козьмино», также осуществляющая транспортировку нефти по трубопроводам. Сумма уплаченного в приморский бюджет налога на прибыль оказалась меньше в два раза — 4,042 млрд рублей.

Замыкает «тройку лидеров» крупнейших налогоплательщиков ДФО Сахалинская область с компанией ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Основной серой деятельности компании является предоставление услуг в области добычи нефти и газа. Налог на прибыль, поступивший в региональный бюджет Сахалина, составил 3, 788 млрд рублей.

Немного не дотянула до третьего места Магаданская область с компанией АО «Серебро Магадана». Основная сфера деятельности компании — добыча руд и песков драгоценных металлов принесла в виде налога на прибыль в областной бюджет 3,423 млрд рублей.

В Чукотском автономном округе, также с добычи руд и песков драгоценных металлов, АО «Чукотская горно-геологическая компания» заплатила в бюджет округа 3,088 млрд рублей.

Добыча коксующегося угля открытым способом, которая является основной сферой деятельности АО ХК «Якутуголь» в Республике Саха (Якутия) пополнила республиканский бюджет на 1,424 млрд рублей.

Немногим меньше принес ООО «Березитовый рудник» в областной бюджет Приамурья. Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы, которые компания проводит в соответствии со своей основной сферой деятельности принес Амурской области 1, 195 млрд рублей.

Неожиданно небольшой оказалась сумма уплаченного налога на прибыль крупнейшего налогоплательщика Камчатского края. Занимающаяся морским рыболовством компания АО «ЯМСы» заплатила в краевой бюджет всего 115,99 млн рублей.

Крупнейший налогоплательщик самого маленько региона ДФО Еврейской автономной области пополнил местный бюджет на 17,42 млн рублей. Им стала компания ООО «Хей Хуа», которая занимается производством мебели.

Между тем, как поясняет газета «Коммерсант», доходы региональных бюджетов складываются из налогов, сборов, других неналоговых поступлений, а также перечислений из федерального бюджета. Основными источниками налоговых поступлений являются налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц. По итогам 2015 года на них пришлось соответственно 20% и 26% в общих доходах консолидированных бюджетов субъектов. Данные о заработках физлиц закрыты, а вот финансовая отчетность компаний подлежит публикации. Благодаря ей удалось выяснить, какие компании вносят наибольший вклад в региональную казну. Стоит заметить, что доля отдельных компаний обычно не велика — в среднем она составляет 17%. Лишь в нескольких субъектах на одну компанию приходится более половины всех поступлений от налога на прибыль.

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