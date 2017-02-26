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11:26 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии МЧС предупреждает о снежных переметах на трассах

УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Главное управление МЧС России по Башкортостану предупреждает жителей о неблагоприятных погодных условиях, сложившихся в центральной части республики. На отдельных участках трасс Архангельского, Аургазинского и Кармаскалинского районов образуются снежные переметы.

Силы и средства МЧС работают в режиме повышенной готовности. Оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов мониторят обстановку на дорогах. Водители большегрузных автомобилей информируются по кв-радиосвязи.

«На автодорогах функционируют пункты обогрева и питания, медпункты. В готовности к развертыванию находится городок жизнеобеспечения. В расчистке дорожных полотен трасс федерального, регионального и местного значения задействовано более тысячи единиц техники», — сообщили в ведомстве.

МЧС напоминает жителям республики правила поведения при неблагоприятных погодных условиях.

В снегопады лучше воздержаться от поездок за город без особой необходимости. Не следует совершать резких маневров на дорогах, нужно соблюдать безопасную скорость и интервал, не делать обгон с выездом на встречную полосу.

Если метель застала в дороге, не следует пытаться преодолеть снежные заносы, необходимо остановиться, полностью закрыть жалюзи машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Если есть возможность, машину нужно установить двигателем в наветренную сторону. Периодически следует выходить из автомобиля, разгребать снег, чтобы не оказаться погребенным под ним. Кроме того, не занесенный снегом автомобиль — хороший ориентир для поисковой группы. Двигатель необходимо периодически прогревать, не допуская затекания в кабину (кузов, салон) выхлопных газов. Здесь важно следить, чтобы выхлопную трубу не завалило снегом.

Если в пути вместе окажется несколько человек на нескольких автомобилях, целесообразно собраться всем вместе и использовать одну машину в качестве укрытия. Ни в коем случае нельзя покидать укрытие: в сильный снегопад или пургу ориентиры, казалось бы, надежные с первого взгляда, через несколько десятков метров могут быть потеряны.

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