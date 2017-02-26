В Пермском крае прошли гонки на лопатах
Необычные соревнования устроил горнолыжный курорт.
Необычные соревнования устроил горнолыжный курорт.
Гонки на лопатах прошли в Пермском крае. Необычные соревнования проходили на склоне горнолыжного курорта. В заезде участвовали по 4 человека. В итоге выявили лучших наездников лопат среди мужчин и женщин.
Известно, что подобные соревнования в Губахе проводились впервые. Спортсмены были профессионально экипированы: шлемы, очки. Заезды устраивались на время — кто быстрее пересечёт финишную черту.