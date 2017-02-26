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10:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Дмитрий Хворостовский снова перенес концерт в Красноярске

Также отложены концерты в Калининграде и Минске.

Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский перенес свои концерты в Калининграде и Минске на неопределенный срок. Выступление в Вене отменено по состоянию здоровья. Также артист перенес свой концерт в Красноярске, проведение которого предполагалось в феврале.

Хворостовский рассказал, почему было принято решение о переносе выступлений. По словам певца, на этом настояли врачи.

«Я с нетерпением ждал и готовился к этим концертам, и сейчас мне очень тяжело отказаться от них. Однако в данный момент я должен следовать рекомендациям врачей и сконцентрироваться на своем выздоровлении. Я искренне ценю всю любовь и поддержку моей семьи, друзей и поклонников», — говорится в сообщении артиста на его официальном сайте.

Артист планирует возобновить концертную деятельность в апреле в Торонто. Хворостовский намерен выступить с Анной Нетребко и Юзифом Эйвазовым.

Ранее Хворостовский уже переносил свой концерт в Красноярске из-за пневмонии. Предполагалось, что артист выступит в декабре 2016 года.

Летом 2015 года у Дмитрия Хворостовского обнаружили опухоль головного мозга третьей степени. Певец прошел курс химиотерапии в Лондоне и вернулся на оперную сцену к концу сентября того же года. На официальном сайте Хворостовского сообщалось, что ни болезнь, ни лечение не сказались на его голосе.

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