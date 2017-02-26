Вылет Boeing-737 из Новосибирска отложили из-за проблем с закрылками

Старший помощник западносибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь», что самолет должен был вылететь в 5:20 мск.

«Ожидается прибытие резервного борта, пассажиры размещены в стерильной зоне аэропорта», — сказала она.

Представитель прокуратуры уточнила, что на рейс был зарегистрирован 191 пассажир, в том числе 11 детей.