Вылет Boeing-737 из Новосибирска отложили из-за проблем с закрылками
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — Проблемы с системой закрылков «Боинга-737» были выявлены при подготовке судна вылетавшего в Сочи из Новосибирска в воскресенье.
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — Проблемы с системой закрылков «Боинга-737» были выявлены при подготовке судна вылетавшего в Сочи из Новосибирска в воскресенье.
Старший помощник западносибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь», что самолет должен был вылететь в 5:20 мск.
«Ожидается прибытие резервного борта, пассажиры размещены в стерильной зоне аэропорта», — сказала она.
Представитель прокуратуры уточнила, что на рейс был зарегистрирован 191 пассажир, в том числе 11 детей.