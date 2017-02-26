Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Пользу фитнес-приложений поставили под сомнение
Стало известно, как отреагировал Трамп на смерть Чуркина
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
Великая спортсменка продает олимпийские медали с аукциона
В Москве машина повисла между 9 и 8 этажами
Киркоров призвал РФ отказаться от Евровидения: признание звезды
«Неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
"Она не найдёт счастья": Фадеев о побеге Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
16Скончался Виталий Чуркин
10«День без иммигрантов»
11:45 (мск), источник: Интерфакс

Вылет Boeing-737 из Новосибирска отложили из-за проблем с закрылками

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — Проблемы с системой закрылков «Боинга-737» были выявлены при подготовке судна вылетавшего в Сочи из Новосибирска в воскресенье.

Старший помощник западносибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь», что самолет должен был вылететь в 5:20 мск.

«Ожидается прибытие резервного борта, пассажиры размещены в стерильной зоне аэропорта», — сказала она.

Представитель прокуратуры уточнила, что на рейс был зарегистрирован 191 пассажир, в том числе 11 детей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
СМИ узнали о планах Японии по совместной деятельности на Курилах
Глава ТПП обозначил отрасли-локомотивы в российской экономике
МИД России прокомментировал теракт в Хомсе
Саманта Пауэр написала статью о Виталии Чуркине
Ильдар Дадин вышел на свободу
СМИ: США могут покинуть Совет ООН по правам человека
ВКС и морская авиация получат около 160 самолетов и вертолетов
Спорт
Пока вы спали: на сбор «Спартака» прибыл Федун О самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь