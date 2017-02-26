Население Кубани выросло почти на 56 тысяч человек за счет мигрантов

При этом, если количество приехавших на территорию региона выросло на 4,5 тысячи — до 212863 человек, то количество выехавших также увеличилось — на 6,5 тысячи человек.

Основную часть приезжих (более 189 тысяч) составляют жители других регионов России, среди которых лидируют россияне из Сибирского (более 28%), Дальневосточного (16,5%), Приволжского и Северо-Кавказского (по 15%) федеральных округов.

Среди иностранных мигрантов преобладают граждане Украины: 9480 человек из 23 тысяч 550 въехавших в Краснодарский край, — украинцы. Это немного меньше, чем в 2015 году (9716). За ними следуют граждане другой бывшей республики СССР — Армении (4175 человек). Из Казахстана въехало в регион 2377 человек, из Узбекистана — 1347.

Из стран, не входящих в СНГ, больше всего мигрантов приехало из Грузии (668 человек) и Германии (355). Тройку замыкает Греция, откуда приехало 160 человек.

У Краснодарского края сохраняется положительное сальдо миграции с российскими регионами и с почти всеми зарубежными странами.