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11:49 (мск), источник: Югополис

Население Кубани выросло почти на 56 тысяч человек за счет мигрантов

За прошлый, 2016 год, население Краснодарского края выросло за счёт миграции населения на 55 тысяч 705 человек, что немногим меньше, чем в 2015 году. Такие данные приводит «Макс портал» со ссылкой на Краснодарстат.

Источник: Югополис

При этом, если количество приехавших на территорию региона выросло на 4,5 тысячи — до 212863 человек, то количество выехавших также увеличилось — на 6,5 тысячи человек.

Основную часть приезжих (более 189 тысяч) составляют жители других регионов России, среди которых лидируют россияне из Сибирского (более 28%), Дальневосточного (16,5%), Приволжского и Северо-Кавказского (по 15%) федеральных округов.

Среди иностранных мигрантов преобладают граждане Украины: 9480 человек из 23 тысяч 550 въехавших в Краснодарский край, — украинцы. Это немного меньше, чем в 2015 году (9716). За ними следуют граждане другой бывшей республики СССР — Армении (4175 человек). Из Казахстана въехало в регион 2377 человек, из Узбекистана — 1347.

Из стран, не входящих в СНГ, больше всего мигрантов приехало из Грузии (668 человек) и Германии (355). Тройку замыкает Греция, откуда приехало 160 человек.

У Краснодарского края сохраняется положительное сальдо миграции с российскими регионами и с почти всеми зарубежными странами.

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