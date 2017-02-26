Певец Николай Носков поздравит воронежских женщин с 8 Марта
Артист сыграет юбилейную программу «6:0».
Артист сыграет юбилейную программу «6:0».
Певец Николай Носков выступит в
Программа «6:0» приурочена к 60-летию Николая Носкова, которое он отметил в 2016 году. В двухчасовом концерте певец исполнит свои лучшие композиции в стиле рок, лиричные баллады, романсы на стихи поэтов Серебряного века и несколько премьер, подготовленных специально к праздничной программе.
Николай Носков — советский и российский музыкант, певец, композитор. Артист не имеет профессионального музыкального образования, самоучкой освоил игру на фортепиано, гитаре, барабанах, во время службы в морской авиации играл на трубе. Певческую карьеру начал в 1981 году с ансамбля «Москва» под руководством Давида Тухманова, где выступал в качестве