Певец Николай Носков поздравит воронежских женщин с 8 Марта

Певец Николай Носков выступит в Event-Hall сити-парка «Град» в Международный женский день, 8 марта. Под аккомпанемент струнного квартета Magnetic Fantasy артист исполнит лучшие произведения юбилейной программы «6:0».

Программа «6:0» приурочена к 60-летию Николая Носкова, которое он отметил в 2016 году. В двухчасовом концерте певец исполнит свои лучшие композиции в стиле рок, лиричные баллады, романсы на стихи поэтов Серебряного века и несколько премьер, подготовленных специально к праздничной программе.