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12:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Певец Николай Носков поздравит воронежских женщин с 8 Марта

Артист сыграет юбилейную программу «6:0».

Певец Николай Носков выступит в Event-Hall сити-парка «Град» в Международный женский день, 8 марта. Под аккомпанемент струнного квартета Magnetic Fantasy артист исполнит лучшие произведения юбилейной программы «6:0».

Программа «6:0» приурочена к 60-летию Николая Носкова, которое он отметил в 2016 году. В двухчасовом концерте певец исполнит свои лучшие композиции в стиле рок, лиричные баллады, романсы на стихи поэтов Серебряного века и несколько премьер, подготовленных специально к праздничной программе.

Николай Носков — советский и российский музыкант, певец, композитор. Артист не имеет профессионального музыкального образования, самоучкой освоил игру на фортепиано, гитаре, барабанах, во время службы в морской авиации играл на трубе. Певческую карьеру начал в 1981 году с ансамбля «Москва» под руководством Давида Тухманова, где выступал в качестве лидер-вокалиста и гитариста. В 1984 году работал основным солистом ансамбля «Поющие сердца» Виктора Векштейна. В 1985 году пробовался на место вокалиста группы «Ария». Самый большой успех Николаю Носкову принесло участие в рок-группе «Парк Горького», где с 1987 по 1990 годы он выступал как вокалист и композитор. С 1993 года занимается сольной карьерой. Певец записал 5 студийных альбомов, 6 сборников. Выпуск новой пластинки ожидается в 2017 году.

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