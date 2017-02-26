Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Команда Серджио Канаверо сделала еще один шаг к пересадке головы
«Газпром» отказался выполнять поручение Путина
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
"Она не найдёт счастья": Фадеев о побеге Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
16Скончался Виталий Чуркин
1275-летие Солнца нации
10:16 (мск), источник: AmurMedia.ru

Настоящим весенним теплом пахнет в Хабаровске с начала новой недели

Однако зима напомнит о себе в этот день довольно свежим ветром.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 февраля, AmurMedia.

По-весеннему теплым и бесснежным выдастся начало новой рабочей недели в Хабаровске. Однако зима все же напомнит о себе в этот день довольно свежим ветром, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Предстоящий понедельник порадует хабаровчан настоящим, весенним теплом. Если в ночь с 26 на 27 февраля будет еще довольно свежо — 18−20 градусов мороза, то уже днем воздух прогреется до −3… −5°C, без осадков. Однако ложку дегтя в благодать природы в этот день добавит ощутимый ветер южного направления с силой 6−11 м/с.

Ночь с понедельника на вторник выдастся гораздо теплее предыдущей: столбик термометра в темное время суток опустится только до −13…−15°C, возможен небольшой снег. Температура днем порядка −4…−6°C. В течение всего дня сохранится юго-западный ветер силой 5−10 м/с.

Среда в краевом центре также выдастся довольно комфортной. Столбик термометра ночью не опустится ниже -19°C. Температура в светлое время суток в первый день весны составит около −7…−9°C, без осадков. В течение всего дня будет дуть северный ветер силой 5−10 м/с.

В предстоящий четверг, по данным Gismeteo, в городе будет малооблачно, однако осадков не ожидается. Температура ночью не ниже -20°C, днем порядка -10°C. В этот день будет дуть преимущественно западный ветер силой 3 м/с.

Под занавес рабочей недели, в пятницу, погода будет по-прежнему радовать хабаровчан. Правда, ночная температура в этот день чуть ниже той, что прочно установилась на этой неделе: до -23°C. Днем термометр покажет около -7°C. Ветер северо-восточный, 2 м/с.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
пасмурно
+6°
пасмурно
758 мм рт. ст.
нормальное
45 %
оптимальная
7 м/с
умеренный ветер
Одной крови: автомобиль комсомольчанина угнал его собственный родственник
СМИ узнали о планах Японии по совместной деятельности на Курилах
Десятки человек пострадали при наезде машины в Новом Орлеане
Власти Малайзии рассказали о результатах вскрытия Ким Чен Нама
Саманта Пауэр написала статью о Виталии Чуркине
СМИ: США могут покинуть Совет ООН по правам человека
Де Мистура: теракт в Хомсе — попытка сорвать мирные переговоры
ВКС и морская авиация получат около 160 самолетов и вертолетов
Спорт
Пока вы спали: на сбор «Спартака» прибыл Федун О самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь