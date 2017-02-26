Настоящим весенним теплом пахнет в Хабаровске с начала новой недели

Хабаровск, 26 февраля, AmurMedia.

По-весеннему теплым и бесснежным выдастся начало новой рабочей недели в Хабаровске. Однако зима все же напомнит о себе в этот день довольно свежим ветром, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Предстоящий понедельник порадует хабаровчан настоящим, весенним теплом. Если в ночь с 26 на 27 февраля будет еще довольно свежо — 18−20 градусов мороза, то уже днем воздух прогреется до −3… −5°C, без осадков. Однако ложку дегтя в благодать природы в этот день добавит ощутимый ветер южного направления с силой 6−11 м/с.

Ночь с понедельника на вторник выдастся гораздо теплее предыдущей: столбик термометра в темное время суток опустится только до −13…−15°C, возможен небольшой снег. Температура днем порядка −4…−6°C. В течение всего дня сохранится юго-западный ветер силой 5−10 м/с.

Среда в краевом центре также выдастся довольно комфортной. Столбик термометра ночью не опустится ниже -19°C. Температура в светлое время суток в первый день весны составит около −7…−9°C, без осадков. В течение всего дня будет дуть северный ветер силой 5−10 м/с.

В предстоящий четверг, по данным Gismeteo, в городе будет малооблачно, однако осадков не ожидается. Температура ночью не ниже -20°C, днем порядка -10°C. В этот день будет дуть преимущественно западный ветер силой 3 м/с.