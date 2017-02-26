В Уфе из-за дождя на улицах образовались реки
Дождь в Уфе вызвал локальные подтопления и «реки» на некоторых улицах.
Дождь в Уфе вызвал локальные подтопления и «реки» на некоторых улицах.
Утром в воскресенье пользователи соцсетей выкладывают фотографии из разных частей города.
Так, в группе «БашДТП» появились снимки с улицы Сипайловской. На спуске в микрорайон образовался настоящий горный поток, который даже мешает автомобильному движению.
«Я там сегодня в 7:30 утра проезжал на спектре. Ладно радиус колес у меня 15, так бы встал там и не проехал. Плывешь одним словом, колеса полностью в воде утонули», — жалуется пользователь Тимур Фазулов.
Жители некоторых районов выражают обеспокоенность резким потеплением и возможными последствиями осадков.
«Мне вот интересно, а если утром затопит, и выехать не сможем, там же Инорс, Черниковка и Сипайлово встрянут, все едут по одной дороге», — пишет один пользователь.