В Уфе из-за дождя на улицах образовались реки

Утром в воскресенье пользователи соцсетей выкладывают фотографии из разных частей города. Так, в группе «БашДТП» появились снимки с улицы Сипайловской. На спуске в микрорайон образовался настоящий горный поток, который даже мешает автомобильному движению.

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«Я там сегодня в 7:30 утра проезжал на спектре. Ладно радиус колес у меня 15, так бы встал там и не проехал. Плывешь одним словом, колеса полностью в воде утонули», — жалуется пользователь Тимур Фазулов.

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Жители некоторых районов выражают обеспокоенность резким потеплением и возможными последствиями осадков. «Мне вот интересно, а если утром затопит, и выехать не сможем, там же Инорс, Черниковка и Сипайлово встрянут, все едут по одной дороге», — пишет один пользователь.