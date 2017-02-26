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10:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Блинный рейд: бесплатной выпечкой накормили хабаровчан в честь наступившей Масленицы

К удивлению организаторов мероприятия, в благотворительной акции приняло участие большое количество человек.

Хабаровск, 26 февраля, AmurMedia.

Благотворительную акцию с раздачей хабаровчанам бесплатных блинов организовали благотворительные организации дальневосточной столицы. Свой вклад в проведение мероприятия мог внести любой желающий и к удивлению организаторов, таких нашлось немало, сообщила корр. ИА AmurMedia координатор клуба многодетных семей «Ландыши» Ольга Красюкова.

Акция «Добрый блин» длилась несколько дней. По началу, любой желающий мог отнести в один из хабаровских храмов блины, а после, выпечку раздавали все желающим.

Как отметила Ольга Красюкова, в основном выпечка досталась женщинам, детям и пенсионерам.

— Блины мы собирали 24 февраля, в Успенском соборе. Люди сразу же откликнулись на нашу акцию, большое количество человек пришло к нам в храм, а потому блинов у нас было много. После праздничной литургии мы раздавали блины прихожанам, а далее отправились по заранее составленному маршруту. Первым на очереди был кризисный центр для женщин и детей «Ветер перемен» а также КГКУ «Хабаровский центр социальной помощи семье и детям». Следующим был епархиальный пансионат для людей пожилого возраста «Богадельня» и «Благо». В этом году к нам присоединился Покровский собор, — сообщила Ольга Красюкова.

Организаторы акции оказались довольны масштабами проведенного ими мероприятия, а потому планируют и далее проводить подобные благотворительные акции, приуроченные к различным праздникам.

— Подобная акция проходит второй год, и если честно, то мы довольны её результатами. Люди не остаются в стороне и принимают участие в благотворительных мероприятиях. Мы планируем и дальше организовывать «Добрый блин», но следующим у нас на очереди будет акция, посвященная пасхе, — добавила Ольга Красюкова.

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