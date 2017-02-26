Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 26 февраля
В связи с непогодой повышается вероятность возникновения ЧС.
В связи с непогодой повышается вероятность возникновения ЧС.
Сильный ветер ожидается в Нижегородской области в течение дня 26 февраля, сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Усиления западного ветра могут достигать 13−18 м/с. В связи с непогодой повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, есть вероятность повреждений ЛЭП и линий связи, нарушений в работе объектов ЖКХ, обрушений слабоукрепленных и ветхих конструкций.
Сильный ветер может спровоцировать падение деревьев со слабой корневой системой. Будьте осторожны!