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10:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пасмурная неделя со снегом ожидает гостей и жителей Иркутска

Колебания температур составят от +3°C до -8°C.

Источник: IrkutskMedia.ru

Пасмурная погода встретит жителей областного центра в начале рабочей недели. Температура днем составит −7…−8°C, ночью столбик термометра опустится до -15°C. К концу недели ожидается снег, температурой воздуха днем установится в диапазоне от +3°C до -3°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 27 февраля, в Иркутске днем малооблачно. Температура утром -7°C. Днем — 6 °C. Ветер северо-западный 3 м/с.

Во вторник, 28 февраля, в столице Приангарья ясно. Днем -8°C, вечером -12°C. Ветер северо-западный 1−2 м/с.

В среду, 1 марта, в областном центре малооблачно, с прояснениями. Утром столбик термометра опустится до -9°C, ветер юго-западный 2 м/с. Днем +3°C, штиль.

В четверг, 2 марта, в Иркутске пасмурно, небольшой снег. Днем -2°C, ветер северный 1−2 м/с. Температура вечером -7°C.

В пятницу, 3 марта, в столице Приангарья пасмурно, снег. Днем столбик термометра опустится до -3°C, ветер северо-западный 3−4 м/с. Вечером -9°C.

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