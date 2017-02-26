Пасмурная неделя со снегом ожидает гостей и жителей Иркутска

Пасмурная погода встретит жителей областного центра в начале рабочей недели. Температура днем составит −7…−8°C, ночью столбик термометра опустится до -15°C. К концу недели ожидается снег, температурой воздуха днем установится в диапазоне от +3°C до -3°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 27 февраля, в Иркутске днем малооблачно. Температура утром -7°C. Днем — 6 °C. Ветер северо-западный 3 м/с.

Во вторник, 28 февраля, в столице Приангарья ясно. Днем -8°C, вечером -12°C. Ветер северо-западный 1−2 м/с.

В среду, 1 марта, в областном центре малооблачно, с прояснениями. Утром столбик термометра опустится до -9°C, ветер юго-западный 2 м/с. Днем +3°C, штиль.

В четверг, 2 марта, в Иркутске пасмурно, небольшой снег. Днем -2°C, ветер северный 1−2 м/с. Температура вечером -7°C.