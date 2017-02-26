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10:30 (мск), источник: АиФ Красноярск

Школьник из Бородино растрогал зрителей шоу «Ты супер!» песней о родителях

Мальчик в 3 года потерял маму и попал в детский дом.

Роман Дружинин, участник отборочного тура в шоу «Ты супер!» телеканала НТВ, так проникновенно спел песню о родителях, что её автор Сосо Павлиашвили вышел на сцену и и не смог сдержать слёз. О трогательном моменте рассказали на сайте шоу на НТВ.

Песня «Помолимся за родителей», исполненная 16-летним юношей из Бородино, растрогала зрителей и организаторов шоу. Автор и исполнитель этой песни Сосо Павлиашвили не смог сдержать слёз, вышел на сцену и спел с Романом дуэтом. Зрители аплодировали исполнителям стоя.

Как рассказывают организаторы проекта, Роман попал в детский дом в трехлетнем возрасте, когда умерла его мама. В санатории для детей сирот его увидела будущая приемная мать, которая работала педагогом. Женщина усыновила мальчика, который после этого стал петь. Роман не знает свей настоящей национальности, но очень хочет узнать и стать в будущем артистом.

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