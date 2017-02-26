Сегодня прогнозируется температура ниже 0 градусов

На севере температура воздуха составит +3..+6°C днем и —2..-5°C ночью. В центре страны днем температура воздуха поднимется до +4..+7°C, а ночью опустится до —1..-4C°. На юге термометры покажут до +5..+8°C днем, ночью — до 0..-3°C.



Ветер — северо-западный, со скоростью 2-7 м/с, атмосферное давление — повышенное.